FC Bayern: Thomas Müller wohl positiv auf Corona getestet

Essen. Vor dem Finale der Klub-WM gab es beim FC Bayern wohl einen Corona-Fall. Thomas Müller soll Medienberichten zufolge positiv getestet worden sein.

Thomas Müller vom Fußball-Bundesligisten FC Bayern München ist offenbar positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Wie Sky und Bild übereinstimmend berichten, wurde der 31 Jahre alte Offensivspieler am Mittwoch nach dem Training positiv getestet. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Ob weitere Spieler des Rekordmeisters, die direkten Kontakt zu Müller gehabt haben, in Quarantäne müssen, ist noch offen.

Der ehemalige Nationalspieler wird den Münchenern damit im Finale der Klub-WM gegen UANL Tigres an diesem Donnerstag (19 Uhr/DAZN und Bild) fehlen. Nach Leon Goretzka (26) und Javi Martinez (32) ist Müller der dritte FCB-Profi, der aktuell mit Covid-19 ausfällt. Das Mittelfeld-Duo hatte die Reise zur Klub-WM nach Katar am Samstag gar nicht erst angetreten.

Müller hat sich wohl trotz strenger Sicherheitsmaßnahmen mit dem Virus infiziert. Unmittelbar nachdem die Bayern am Samstag am Flughafen von Doha angekommen waren, wurden sie getestet und mit eigenen Bussen direkt ins Team-Hotel gebracht. Das Hotelgelände darf die Mannschaft seitdem nur für Trainingseinheiten und Spiele verlassen. Selbst Vorstand und Klub-Mitarbeiter sind in einem anderen Hotel untergebracht.