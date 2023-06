FIFA: Dschidda Austragungsort der Club-WM 2023

Dschidda Die Spiele der Club-Weltmeisterschaft 2023 in Saudi-Arabien finden in der Hafenstadt Dschidda statt. Das gab der Fußball-Weltverband FIFA nach einem Besuch der Delegation in der Stadt am Roten Meer bekannt.

Die Spiele der Club-Weltmeisterschaft 2023 in Saudi-Arabien finden in der Hafenstadt Dschidda statt. Das gab der Fußball-Weltverband FIFA nach einem Besuch der Delegation in der Stadt am Roten Meer bekannt.

Das Turnier soll vom 12. bis 22. Dezember 2023 stattfinden. Nach dem aktuellen Format spielen dabei sieben Clubs inklusive des europäischen Champions-League-Gewinners.

Saudi-Arabien positioniert sich seit Jahren als Ausrichter großer Sportveranstaltungen. Seit diesem Jahr spielt der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo in der saudischen Liga, das Land bringt sich zudem für 2030 als WM-Gastgeber in Position.

Kritik wegen Menschenrechtsverletzungen

„Der Sport ist ein wichtiger Motor für Saudi-Arabiens fortschreitenden Umbruch im Rahmen des Plans Vision 2030, welches das Königreich als eines der am schnellsten wachsenden und für den Weltsport interessantesten Länder etabliert hat“, sagte der Präsident des saudi-arabischen Fußballverbandes, Yasser Al Misehal, laut FIFA-Mitteilung. Wie sein Nachbarland Katar steht auch Saudi-Arabien wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik.

Ab 2025 spielen bei der Club-WM 32 Mannschaften. Das Teilnehmerfeld soll sich wie folgt zusammensetzen: Europa erhält zwölf Startplätze, Südamerika sechs, Asien, Afrika und der Zusammenschluss aus Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik jeweils vier, Ozeanien einen. Zudem ist das Gastgeberland fest dabei. Gastgeber für die Premiere sind die USA, die im Jahr danach zusammen mit Kanada und Mexiko auch die WM ausrichten.