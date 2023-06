Flick startet Polen-Vorbereitung ohne Gündogan und Gosens

Frankfurt/Main Es geht Schlag auf Schlag: Nach dem ernüchternden 3:3 gegen die Ukraine spielt die Nationalmannschaft am Freitag in Warschau gegen Polen. Beim Training in Frankfurt fehlt noch ein Duo.

Hansi Flick hat die Vorbereitung der Fußball-Nationalmannschaft auf das nächste Länderspiel gegen Polen noch ohne Ilkay Gündogan und Robin Gosens gestartet.

Dem Duo hatte der Bundestrainer nach dem Champions-League-Finale am vergangenen Samstag in Istanbul, das Gündogan mit Manchester City gegen Gosens Inter Mailand gewonnen hatte, noch einige freie Tage gewährt. Das Duo hatte darum auch beim ernüchternden 3:3 im 1000. DFB-Länderspiel gegen die Ukraine gefehlt.

Kader erst Donnerstag komplett

Flick wird seinen Kader nach Verbandsangaben nun erst am Donnerstag komplett haben. Nach dem Abschlusstraining noch auf dem Frankfurter DFB-Campus reist der DFB-Tross nach Warschau, wo am Freitag (20.45 Uhr/ARD) im Nationalstadion der nächste EM-Test gegen Gastgeber Polen mit Weltklasse-Angreifer Robert Lewandowski ansteht. Weiterhin ausfallen wird dann der angeschlagene Stürmer Timo Werner (Sprunggelenk).

Flick hatte trotz der eklatanten Abwehrschwächen im Jubiläumsspiel gegen die Ukraine in Bremen angekündigt, auch im zweiten von drei Testspielen zum Saisonende wieder das neue Spielsystem mit Dreierkette ausprobieren zu wollen. Er verlangt aber eine andere Ausführung auf dem Spielfeld. „Wir müssen kompromissloser verteidigen“, sagte der Bundestrainer. Im Tor dürfte in Warschau wieder Marc-André ter Stegen stehen, nachdem der Frankfurter Kevin Trapp in Bremen eine Chance erhalten hatte.