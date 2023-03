Flick testet gegen Peru Doppelspitze mit Füllkrug und Werner

Frankfurt/Main Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird mit einer taktischen Veränderung die lange Vorbereitungsphase auf die Heim-Europameisterschaft 2024 eröffnen.

Bundestrainer Hansi Flick wird im ersten Länderspiel des Jahres am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz einer Doppelspitze mit dem Bremer Niclas Füllkrug und dem Leipziger Timo Werner aufbieten. Letzterer hatte die Weltmeisterschaft in Katar verletzt verpasst. Damit will Flick für eine „enorme Präsenz“ im gegnerischen Strafraum sorgen, wie er am Freitag in Frankfurt/Main sagte.

Hinter den zwei Stürmern wird Flick das Mittelfeld um Kapitän Joshua Kimmich mit zwei Sechsern und zwei offensiveren Akteuren neu formieren. Im Tor wird Marc-André ter Stegen nach dem Ausfall des verletzten Kapitäns Manuel Neuer stehen. Das gelte auch für die zweite Testpartie am kommenden Dienstag in Köln gegen Belgien.

Flick (58) lobte die sechs Länderspiel-Neulinge in seinem Aufgebot für gute Trainingsleistungen. Der Bundestrainer und auch Kapitän Kimmich erklärten einen Sieg gegen die Peruaner zum „wichtigsten Ziel“ beim Neubeginn nach der WM. Flick versprach den Zuschauern im ausverkauften Stadion in Mainz eine deutsche Mannschaft mit „Riesenengagement“.