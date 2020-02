Düsseldorf Fortuna Düsseldorf: Manager Lutz Pfannenstiel will wohl weg

Düsseldorf / Essen. Chaos in Düsseldorf. Drei Wochen nach der Entlassung von Trainer Friedhelm Funkel plant wohl auch Manager Lutz Pfannenstiel seinen Abschied.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll Lutz Pfannenstiel die Verantwortlichen des abstiegsbedrohten Bundesligisten Fortuna Düsseldorf um eine vorzeitige Vertragsauflösung gebeten haben. Der Kontrakt des 46-Jährigen läuft eigentlich noch bis zum 30. Juni 2021. Nun will Pfannenstiel diesen wohl aus privaten Gründen auflösen.

Kurios: Erst vor drei Wochen, am 29. Januar, wurde Ex-Trainer Friedhelm Funkel (66) gefeuert – von Pfannenstiel. Düsseldorfs Aufstiegstrainer Funkel, der nur einen Tag vor seiner Beurlaubung zu Düsseldorfs Trainer des Jahres gekürt wurde, erklärte seine Trainerkarriere daraufhin enttäuscht für beendet. Schon im vergangenen Jahr wollte Pfannenstiel, damals noch mit Ex-Boss Robert Schäfer, Funkel loswerden. Doch der Plan scheiterte.

Nun ist Schäfer weg, Funkel ebenfalls und Pfannenstiel wird wohl folgen. Das Chaos bei Fortuna Düsseldorf scheint perfekt zu sein!

Nach "Bild"-Informationen soll Kaderplaner Uwe Klein (50), der zwischen 2002 bis 2014 auch schon Co-Trainer bei Fortuna Düsseldorf war, die Pfannenstiel-Nachfolge antreten.

Pfannenstiel wollte etwas aufbauen

Als Weltenbummler Pfannenstiel im Dezember 2018 als neuer Fortuna-Sportdirektor vorgestellt wurde, hatte er einen großen Plan. Er wollte in Düsseldorf seine Spuren hinterlassen und etwas aufbauen.

Der 46-Jährige hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben. "Das ist die maximale Laufzeit bei uns für einen Vorstand", erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Reinhold Ernst im Dezember 2018 und ergänzte: "Das zeigt, dass wir an einem langfristigen Aufbau interessiert sind." Auch Pfannenstiel meinte: "Ich sehe mich nicht als Feuerwehrmann, sondern will langfristig etwas aufbauen." 14 Monate später dann das: Pfannenstiel bittet Ernst und Co. um die vorzeitige Vertragsauflösung.