Fortuna Düsseldorf: „Supporter-Pass“ statt Dauerkarte

Düsseldorf. Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat sein Ticketkonzept aufgrund der Corona-Pandemie angepasst. Es gibt ein Vorkaufsrecht auf Tageskarten.

Fortuna Düsseldorf hat sein Ticketkonzept für die nächste Saison in der 2. Fußball-Bundesliga geändert und will seinen Zuschauern angesichts der unsicheren Entwicklung der Corona-Situation eine höhere Flexibilität verschaffen. Den klassischen Dauerkartenverkauf bietet der Verein laut Mitteilung vom Donnerstag in der kommenden Spielzeit nicht an, stattdessen kann zu einem einheitlichen Preis von 189,50 Euro ein sogenannter Supporter-Pass erworben werden. Inhaber haben demnach vor jedem Spiel ein Vorkaufsrecht auf vergünstigte Tageskarten. Die 2. Liga startet am vierten Juli-Wochenende (23. bis 26. Juli) in die neue Saison.

Die Fortuna weist daraufhin, dass es nach der Saison eine Rückerstattungsgarantie für den anteiligen Preis geben soll, wenn Spiele weiter unter Ausschluss von Zuschauern stattfinden müssen oder nur so wenige Fans zugelassen sind, dass sich nicht jeder Inhaber eines „Supporter-Passes“ eine Tageskarte sichern kann. Der Pass allein berechtigt nicht zum Eintritt ins Stadion. Grundsätzlich soll für Nutzer dieses Angebots jeder Platz in der Düsseldorfer Arena buchbar sein, der im Rahmen der Hygieneverordnung angeboten wird. (dpa)

