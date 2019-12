Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf hat die enorm wichtige Partie gegen Union Berlin 2:1 gewonnen. Das entscheidende Tor erzielte Erik Thommy.

Fortuna gewinnt durch kurioses Tor gegen Union Berlin

Mit dem ersten Erfolg nach zuvor sechs sieglosen Auftritten hat sich Fortuna Düsseldorf zur Winterpause von einem direkten Abstiegsplatz befreit. Der Vorjahresaufsteiger bezwang zum Hinrundenausklang der Fußball-Bundesliga am Sonntag den 1. FC Union Berlin dank eines Last-Minute-Treffers von Erik Thommy mit 2:1 (1:0) und beendet die erste Halbserie mit 15 Punkten damit auf dem Relegationsrang 16.

Die Gäste blieben auch im dritten Spiel nacheinander ohne Sieg stehen nach einer guten Hinrunde mit 20 Punkten aber auf einem gesicherten Mittelfeldplatz. Vor 45 490 Zuschauern in der Düsseldorfer Arena erzielten vor Thommys Glücksschuss (90.) Rouwen Hennings (38.) für die Fortuna und Michael Parensen (48.) für die Gäste die Tore.

Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel hatte angekündigt in dem wichtigen Duell auf Mentalitätsspieler zu setzen. Somit kehrten erwartungsgemäß Andre Hoffmann und die beiden Routiniers Adam Bodzek und Kapitän Oliver Fink in die Startelf zurück, vor allem um die Defensive zu stabilisieren. Rechtsverteidiger Matthias Zimmermann lief trotz eines Handbruchs auf, der 27-Jährige trug eine Spezialschiene.

Die Fortuna-Abwehr wurde auch schnell auf die Probe gestellt und hatte nach einem Eckball von Christopher Trimmel Glück, dass Marius Bülter nur den Pfosten traf (7.). Die Gäste, die wieder auf ihre erprobte Dreierkette mit Parensen für Neven Subotic setzten, wurden von der Düsseldorfer Offensive gut beschäftigt. Torhüter Rafal Gikiewicz parierte einen 25-Meter-Schuss von Dawid Kownacki (10.) souverän und rettete auch zehn Minuten später gegen den Polen, der aus kurzer Distanz scheiterte.

Fortuna hatte Probleme mit Union Berlin

Die Gastgeber hatten zwar die Spielkontrolle, in der Offensive fehlte aber beim Abschluss die letzte Konsequenz und Konzentration. Zudem kam Union immer wieder zu schnellen Umschaltaktionen, die die Düsseldorfer oft vor Probleme stellten. Doch als Hennings erstmals nach Pass von Fink in Schussposition kam nutzte der Fortuna-Torjäger die Chance mit einem strammen Rechtsschuss von der rechten Strafraumgrenze zu seinem elften Saisontreffer. Damit erzielte der 32-Jährige zum siebten Mal in dieser Saison die 1:0-Führung und beendete die 311 Minuten andauernde Torlosigkeit der Fortuna.

Die Antwort der Gäste ließ nach der Halbzeitpause nicht lange auf sich warten. Parensen nutzte einen Abpraller nach Kopfball von Marvin Friedrich und traf aus kurzer Distanz zum 1:1. Danach wurde die Partie offener, vor allem die Köpenicker kamen noch zu guten Chancen, bei denen sich Fortuna-Keeper Zack Steffen auszeichnen konnte. Am Ende jubelten aber die Düsseldorfer über wichtige drei Punkte nach dem Glücksschuss von Thommy, der vom Innenpfosten am verdutzten Gikiewicz vorbei ins Tor sprang. (dpa)

