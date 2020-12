Live-Ticker! Live! Duell der Tabellennachbarn in Düsseldorf

Düsseldorf. Zweitligist Düsseldorf will beim Heimspiel des 12. gegen den 11, Darmstadt 98, die Pleite gegen Bochum aus den Köpfen bekommen. Der Live-Ticker

Fortuna Düsseldorfs Trainer Uwe Rösler rechnet nach dem 0:5-Debakel beim VfL Bochum mit einer Reaktion seines Teams am Freitag gegen Darmstadt 98 (18.30 Uhr/Sky). "Ich habe das Gefühl, dass wir wieder eine sehr gute Leistung abrufen und das Spiel gewinnen können. Das stimmt mich zuversichtlich", sagte Rösler vor dem Spiel. Am Montag hatte der Bundesliga-Absteiger in Bochum 0:5 verloren und dabei bereits nach sechs Minuten eine Rote Karte für Kristoffer Peterson kassiert. (dpa)

