Live! Düsseldorf empfängt selbstbewusste Gäste

Essen. Der Trainer des Zweitligisten Osnabrück freut sich auf das Duell mit dem Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf: Die Spiele im Live-Ticker.

Trainer Marco Grote vom VfL Osnabrück freut sich auf das nächste Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf. "Irgendwie ist das schon geil. Fortuna Düsseldorf ist ein Kaliber, das ist ein Bundesliga-Absteiger. Das nenne ich mal eine Herausforderung, da habe ich Bock drauf», sagte der 48-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung" in einem Video-Interview zu der Partie am Mittwochabend.

Nach dem überzeugenden Auswärtssieg in Braunschweig steht der VfL in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga sogar zwei Plätze und zwei Punkte vor der Fortuna. Grote möchte seine Vorfreude deshalb auch nicht "falsch verstanden" wissen: "Wir haben die Möglichkeit, auch da zu punkten", sagte der Coach. "Wir bewegen uns in die richtige Richtung und sind in einer guten Entwicklung. Aber ich bin mir sicher, dass wir weiterhin noch besser werden können und werden."

Gastgeber Düsseldorf könnte bei einem Heimsieg zumindest mit dem Tabellennachbarn, dem fünften, Osnabrück die Plätze tauschen (fs)

Hier geht es zu den Live-Tickern: