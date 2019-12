Düsseldorf. Friedhelm Funkel ist mit Fortuna Düsseldorf auf den 17. Platz abgestürzt. Dennoch steht seine Vertragsverlängerung bevor. Der Live-Ticker.

Live! Düsseldorf und Funkel gegen Union Berlin unter Druck

Denkmalschubser kann Friedhelm Funkel nicht leiden. "Ich hätte null Verständnis dafür, wenn irgendjemand am Trainerteam zweifeln sollte oder sogar etwas verändern will", sagt der Trainer von Fortuna Düsseldorf. Funkel ist mit der Fortuna zwar auf den 17. Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga abgestürzt - aber anstatt abgesägt zu werden, steht er sogar vor einer Vertragsverlängerung.

"Es sieht gut aus, aber es ist noch nichts unterschrieben. Wir befinden uns noch in Gesprächen", sagte der 66-Jährige. "Ich bin sehr optimistisch, dass wir sie diese Woche noch offiziell verkünden können", erklärte er via Bild-Zeitung. Also: Als Gabe unter des Trainers Weihnachtsbaum rund um das "eminent wichtige" letzte Ligaspiel des Jahres gegen Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr/Sky). (sid)

Fortuna Düsseldorf - Union Berlin 0:0

So spielt Fortuna Düsseldorf: 24 Steffen - 25 Matthias Zimmermann, 5 Ayhan, 3 Andre Hoffmann, 29 Suttner - 6 Morales, 13 Bodzek - 7 Fink - 9 Kownacki, 28 Hennings, 27 Ampomah. - Trainer: Funkel

So spielt Union Berlin: 1 Gikiewicz - 5 Friedrich, 19 Florian Hübner, 29 Parensen - 28 Trimmel, 30 Andrich, 34 Gentner, 25 Lenz - 32 Ingvartsen, 15 Bülter - 10 Andersson. - Trainer: Fischer

Schiedsrichter: Benjamin Cortus (Röthenbach)

Zuschauer: 41.000

