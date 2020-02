Live! 3:0! Düsseldorf führt deutlich gegen Hertha

Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf nimmt Schwung aus dem Sieg gegen Freiburg mit, Gegner Hertha taumelt durch die Krise. Das Spiel im Live-Ticker.

Nach dem überraschenden 2:0-Erfolg beim SC Freiburg ist Fortuna Düsseldorf im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga wieder im Rennen. Im Duell mit Hertha BSC am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) im Düsseldorfer Stadion könnten die Rheinländer zumindest für 24 Stunden die Abstiegsränge verlassen und die Berliner in große Nöte stürzen. Für große Aufregung bei Hertha hat die vernichtende Kritik von Jürgen Klinsmann gesorgt. Der ehemalige Bundestrainer hatte seinen Job als Chefcoach zuvor überraschend niedergelegt. Sein Nachfolger Alexander Nouri hatte mit der Mannschaft am vergangenen Wochenende eine 0:5-Heimniederlage gegen den 1. FC Köln kassiert. (dpa)

Hier geht es zum Live-Ticker: