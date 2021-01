Live! 1:2 - Düsseldorfs Karaman verkürzt gegen Fürth

Am Ball: Fortuna-Stürmer Kenan Karaman.

Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf spielt gegen Greuther Fürth. Die Rheinländer können auf einen direkten Aufstiegsrang vorrücken. Der Live-Ticker.

Fortuna Düsseldorf darf sich Hoffnungen auf den direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga machen. Nach sechs Siegen in den vergangenen sieben Spielen belegt die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler mit 30 Punkten den Relegationsrang. Am Freitag (18.30 Uhr/Sky) spielen die Rheinländer gegen Greuther Fürth. Mit einem Sieg würde die Fortuna zumindest vorerst den VfL Bochum von Platz zwei verdrängen.

Fürth hat nur zwei Punkte weniger als Düsseldorf auf dem Konto und rangiert damit auf Platz fünf. "Die Partie am Freitag wird wieder ein Gradmesser". sagte Rösler vor dem Abschluss der Zweitliga-Hinrunde. "Wir werden gegen eine starke Fürther Mannschaft eine richtig gute Leistung brauchen.“

Rösler: „Wir müssen uns weiter verbessern“

Düsseldorf hatte in dieser Saison erst später in die Spur gefunden. Rösler verdeutlichte bereits: „Wir müssen uns weiter verbessern. Auch punktetechnisch müssen wir uns in der Rückrunde steigern. Nochmal 30 Punkte werden nicht reichen, um unser Ziel zu erreichen.“ (fs)

Die Startaufstellungen:

Düsseldorf: Kastenmeier - Zimmermann, Hoffmann, Danso, Krajnc - Appelkamp, Morales, Prib, Klaus - Hennings, Karaman

Fürth: Burchert - Meyerhöfer, Bauer, Mavraj, Raum - Stach - Seguin, Green - Ernst - Hrgota, Nielsen

Hier geht es zum Live-Ticker: