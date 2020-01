Düsseldorf. Laut einem Medienbericht steht Friedhelm Funkel beim abstiegsbedrohten Bundesligisten Fortuna Düsseldorf massiv in der Kritik.

Muss Friedhelm Funkel in Düsseldorf um seinen Job bangen?

Beim Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf gerät Trainer Friedhelm Funkel in die Kritik. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur muss der Coach im Falle von Niederlagen am Sonntag bei Bayer Leverkusen und in der Woche darauf gegen Eintracht Frankfurt sogar um seinen Job bangen.

Kritik von allen Seiten in Düsseldorf an Friedhelm Funkel

Sowohl innerhalb der Mannschaft als auch in den Gremien und bei den Fans sollen in den letzten Wochen die Zweifel an der Arbeit des 66-Jährigen gewachsen sein. Funkel werden unter anderem zu mutlose Aufstellungen und das Festhalten an den Routiniers Oliver Fink (37) und Adam Bodzek (34) vorgeworfen. Auch die Ergebnisse stimmten zuletzt nicht: Nach nur einem Sieg aus den letzten acht Spielen sind die Rheinländer auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht.

Wechselhafte Beziehungen in Düsseldorf

Funkel hatte am 23. Dezember seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag für den Fall des Klassenerhalts um ein Jahr verlängert. Der aktuell älteste Trainer im deutschen Profi-Fußball hatte die Fortuna 2016 übernommen und zunächst vor dem Abstieg in die 3. Liga bewahrt, war in die Bundesliga aufgestiegen und hatte dort im Vorjahr souverän die Klasse gehalten.

Bereits im vergangenen Winter hatte die Fortuna die bevorstehende Trennung vom Trainer verkündet, den Vertrag dann aber doch verlängert und sich stattdessen vom Vorstandsvorsitzenden Robert Schäfer getrennt. Funkel hat stets betont, dass die Fortuna seine letzte Station im Profifußball sein wird. (dpa)