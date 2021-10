Paderborn gewinnt spektakuläre Partie bei Fortuna Düsseldorf

Gut lachen hatten in Düsseldorf nur die Paderborner.

Düsseldorf. Ein spektakuläres Spiel gewann der SC Paderborn in Düsseldorf mit 3:2. Die Fortuna wartet nach vier Versuchen weiter auf den ersten Heimsieg.

Der auswärtsstarke SC Paderborn bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga in der Spitzengruppe. Die Ostwestfalen, die vor einer Woche die Tabellenführung hatten abgeben müssen, gewannen durch ein spätes Tor von Felix Platte (83.) bei Fortuna Düsseldorf 3:2 (2:2) und schoben sich auf den zweiten Platz vor.

Für die Paderborner, die 13 ihrer 17 Punkte in fremden Stadien holten, war zunächst Torjäger Sven Michel doppelt erfolgreich (9./61.). Auch die Fortuna, die auch nach vier Versuchen weiter auf den ersten Heimsieg wartet, hatte vor 19.727 Zuschauern einen Doppelpacker: Rouwen Hennings traf erst per Kopf (34.), dann per Foulelfmeter (59.). Die Rheinländer bleiben bei elf Zählern.

Frühe Führung in unterhaltsamem Spiel

Ein perfekter Konter brachte Paderborn in einem unterhaltsamen Spiel mit vielen Chancen die frühe Führung: Michel verwertete einen langen Pass aus der eigenen Hälfte von Robin Yalcin. Der Videobeweis bestätigte: Der Torschütze stand ganz knapp nicht im Abseits. Kurz nachdem Platte die Großchance zum Paderborner 2:0 vergeben hatte (32.), glich Hennings nach einer Maßflanke von Khaled Narey für die Fortuna aus.

Nachdem Jesper van der Werff den Düsseldorfer Narey am Strafraumeck ungeschickt umgerannt hatte, nutzte Hennings den Strafstoß zu seinem sechsten Saisontreffer. Ein weiterer Paderborner Konter brachte den Ausgleich durch Michels Tor Nummer acht der laufenden Spielzeit. Drei Minuten später traf Düsseldorfs Shinta Appelkamp nur den Pfosten, der Ex-Schalker Platte zielte in der Schlussphase per Kopf nach Michels Flanke genauer. (sid)

Hier geht es zum Liveticker Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fortuna