DFB-Pokal-Spiel: Fortuna Düsseldorf kämpft um das Halbfinale

Beim Spiel am Samstag gegen Pauli in Düsseldorf hatte die Fortuna (hier mit Vincent Vermeij wenig Chancen.

Düsseldorf Pokal-Spiel der Fortuna bei St. Pauli darf nicht wie das Ligaspiel drei Tage zuvor aussehen - Mut, Leidenschaft und keine Fehler sind gefordert.

Emotionen sind im DFB-Pokal das A und O. Es gibt keine schiedlich, friedliche Punkteteilung. Es geht um alles, um den Sieg, das Weiterkommen, viel Geld und das Renommee. Und mit einem Erfolg im Pokal-Viertelfinale öffnet sich nicht nur eine weitere Türe in Richtung Berlin für Fortuna Düsseldorf - auch das Selbstvertrauen würde einen mächtigen Schub bekommen - der vielleicht im weiteren Verlauf der Zweitliga-Saison dem Team von Daniel Thioune mehr als gut tun würde. Ansonsten würde ein ehrenvolles Ausscheiden mit fliegenden Fahnen nur ein kleines Trostpflaster darstellen. Trainerteam und Spieler sind gefragt, bis zum Äußersten alles in die Waagschale zu werfen, um seit 28 Jahren mal wieder ins Halbfinale des DFB-Pokals einzuziehen.

Personell wird sich bei der Fortuna im Vergleich zum Ligaspiel am Samstagabend wenig ändern. Für Tim Oberdorf wird nach seinen Problemen mit der Muskulatur ein Einsatz noch als zu riskant erscheinen, und Matthias Zimmermann ist nach seiner langen Verletzungspause allenfalls als Motivator und Verbreiter von guter Laune gefragt. Auch er hätte noch Spielpraxis nötig, um tatsächlich wieder zu der Stütze zu werden, die er vor seiner Verletzung fürs Team dargestellt hat. Zwar hat Sportdirektor Christian Weber noch vor Transferschluss zwei neue Spieler, je einen für die Offensive (wahrscheinlich Marlon Mustapha/Como) und einen für die Defensive (Joshua Quarshie/Hoffenheim) angekündigt, aber auch sie würden nur eingeschränkt helfen können, falls sie noch vor Dienstagabend die Spielberechtigung erhalten würden.

St. Pauli steht als in dieses Saison ungeschlagenes Team vor eigenem Publikum unter großem Erfolgsdruck

Also muss das Weiterkommen mit „Bordmitteln“ geschafft werden - also auch ohne Marcel Sobottka, Jamil Siebert und Shinta Appelkamp. Somit ergibt sich, ohne große Wahrsager-Fähigkeiten zu besitzen, dieselbe Aufstellung der Fortuna wie im Ligaspiel am Samstag. Das heißt auch in gewisser Weise, dass die Fortuna weiterhin ausrechenbar bleibt - jedenfalls, was das die Aufstellung angeht. So hat Cheftrainer Daniel Thioune nur die Möglichkeit, taktisch anders und variabel zu agieren. St. Pauli wird verändert gegenüber Samstag vor eigener Kulisse auftreten - offensiver und aggressiver.. Damit rechnet Fortunas Trainer auf jeden Fall, der nach dem Ligaspiel noch geurteilt hatte, dass Fortuna in der gezeigten Verfassung dem Gegner deutlich unterlegen war. Doch Thioune weiß genau, dass die Kiezkicker nicht unschlagbar sind. „Wir wollen unsere zweite Chance besser nutzen, dem Gegner die erste Saison-Niederlage zuzufügen“, sagte er.

Dafür ist eine andere Herangehensweise nötig. Fortuna muss mutig spielen, jeden Fehler des Gegners deutlich effektiver nutzen als zuletzt und auch mehr Offensive in den richtigen Situationen wagen. Doch noch wichtiger ist es, die zuletzt gezeigten Fehler zu vermeiden. Unnötiges Foulspiel wie vor dem Freistoß, der letztlich zu einem Elfmeter führte, zu große Räume offen zu lassen und ungestörte Flanken zu erlauben, das darf sich in Hamburg nicht wiederholen. Fehler vermeiden und große Disziplin zeigen, sind nötig und natürlich ein frühes Gegentor zu verhindern, ist erste Fortuna-Pflicht. In den letzten sieben Spielen - Testspiele eingeschlossen - mussten die Düsseldorfer immer einem Rückstand hinterherlaufen. Das wäre gerade gegen eine so starke Mannschaft wie St. Pauli mehr als kontraproduktiv. Weil der Gegner dann aus einer gesicherten Defensive heraus gefährliche Konter gegen eine aufgerückte Fortuna „fahren“ könnte. Und darauf verstehen sich die Kiezkicker wie kein anderes Team in der 2. Fußball-Bundesliga.

Es wird von Fortunas Team nichts weniger erwartet, als über sich hinauszuwachsen. Dass dies möglich ist, haben die Spieler vereinzelt oder als Team bereits bewiesen. Ao Tanaka kann sich ganz in den Dienst der Mannschaft stellen. Der Japaner muss aber auch noch effektiver sein großes Potenzial einsetzen. Gerade im Abschluss kommt er viel zu selten dazu, seine großartige Schusstechnik zu demonstrieren. Auch Isak Johannesson kann viel mehr, als er am Samstag gegen St. Pauli gezeigt hat. Dafür muss der Wikinger aber auch brennen, mal den Schweinehund rauskehren, vermehrt grätschen und deutlich mehr Zweikämpfe gewinnen. Nur auf seine Technik und ein paar Momente spielerischen Glanzes zu setzen, ist zu wenig, um in einem solchen Spiel die Oberhand zu behalten.

Tzolis kann zum Helden werden, auch wenn er „nur“ Tore vorbereiten würde

In der Offensive muss das ebenfalls anders aussehen, als zuletzt. Vincent Vermeij muss mehr Bälle bekommen, und er muss sich mehr Bälle erkämpfen. Er wird nicht nur für das Weiterleiten bezahlt, sondern er muss auch öfter zum Abschluss kommen. Jona Niemiec verzweifelte noch am Samstag, weil er zwar immer wieder an seinem Gegenspieler vorbei gekommen war, aber dann mit dem Ball nichts Entscheidendes anfangen konnte. Das muss wieder so werden, wie er es in Berlin geschafft hat: in den Strafraum eindringen und dann abschließen. Christos Tzolis darf ruhig eigensinnig sein und den Abschluss suchen. Doch der noch junge Grieche muss auch seine Nebenleute sehen und nicht versuchen, alleine alles zu machen, um zum Helden zu werden. Erst dann kann er ein Großer werden. Dazu sind gerade solche Win-or-Die-Spiele da, um einen weiteren, wichtigen Schritt in der Karriere zu machen. Tzolis soll ein wichtiger Teil einer verschworenen Truppe sein, die im richtigen Moment, alles aus sich herausholt und mit höchster Konzentration und Disziplin einen eigentlich vom Papier her übermächtigem Gegner aus dem Weg räumt.

Es ist daher schön, dass dieser Spruch „der Pokal hat seine eigenen Gesetze“ auch in diesem Viertelfinale in Hamburg gelten wird. Der FC St. Pauli ist der Favorit und nach Samstag noch einmal mehr unter Druck, das Heimspiel zu gewinnen und in das Halbfinale einzuziehen. Auch das ist eine Chance, zum Beispiel, wenn diesmal die Fortuna in Führung gehen würde. Das Wichtigste ist aber, dass die Mannschaft von Daniel Thioune daran glaubt, dieses Pokalspiel gewinnen zu können. Es wäre für Fortuna an der Zeit und käme gerade jetzt so gut, mal wieder ein absolutes Topspiel für sich zu entscheiden. Es wäre mehr als ein Traum, das Halbfinale zu erreichen und die Chance zu haben, tatsächlich in dieser Saison noch einmal nach Berlin zu fahren....

