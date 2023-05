Frank Buschmann bleibt Bundesliga-Fans erhalten

Schalke lebt. Der Last-Minute-Sieg gegen Bremen hat die Emotionen explodieren lassen, nur hat er tabellarisch für Schalke nicht so viel verändert. Kann er trotzdem der entscheidende Schritt zum Klassenerhalt gewesen sein und den entscheidenden Schub für die letzte Spiele geben? Etwas entspannter ist die sportliche Situation beim MSV Duisburg. Der hat den Klassenerhalt sicher, bangt aber einmal mehr um die Lizenz. Schalke-Experte Andreas Ernst, MSV-Experte Dirk Retzlaff und Moderator Timo Düngen haben also viel Gesprächsstoff. Viel Spaß!

Essen. Rücktritt vom Rücktritt: Fußball-Kommentator Frank Buschmann hört Ende der Saison doch nicht auf und bleibt zwei weitere Jahre bei Sky.

Frank Buschmann (58) hat es sich noch einmal anders überlegt: Eigentlich wollte der Fußball-Kommentator, der gebürtig aus Bottrop stammt, nach der aktuellen Bundesliga-Saison Schluss machen mit der ganzen Aufregung am Mikrofon. Doch nun die Kehrtwende: Buschmann, entspannt bei sonnigem Wetter auf der Terrasse sitzend, verkündete am Donnerstagabend in einem Video auf Instagram, dass er seinen Entschluss noch einmal überdacht, seine Entscheidung zurückgenommen und sich noch einmal für zwei Jahre beim Pay-TV-Sender Sky verpflichtet habe.

Arbeit mit Kindern hat Buschmann zum Weitermachen inspiriert

Buschmann hat in seiner langen Karriere ungefähr alles kommentiert, was es im Sport zu kommentieren gibt: Von NFL über Basketball-WM bis hin zur Fußball-Bundesliga. Sein aufgedrehter, von beinahe kindlicher Euphorie geprägter Stil, spaltet dabei das Publikum. Für die einen ist seine laustarke Begeisterung für das Geschehen auf dem Platz erfrischend, für die anderen gilt er als nerviger Schreihals mit latentem Hang zum Übertreiben. So unterschiedlich fallen auch die Nachrichten an ihn in den Sozialen Medien aus: Die einen fordern ihn auf, endlich in den Ruhestand zu gehen, die anderen bekommen gar nicht genug von "Buschi".

Weil Buschmann in seinem Job eben schon gefühlt alles erlebt hat, wollte er nach dieser Saison aufhören. Doch er kam ins Grübeln - oder wie er es in dem Instagram-Video formuliert: "Es gehört zum Leben dazu, dass man sich mit Entscheidungen schwer tut." Er erklärt, was ihn vor allem zum Weitermachen inspiriert hat: Das Format "Sky Next Generation", bei dem Kinder die Arbeite der Fußballreporter und -kommentatoren lernen und live übernehmen dürfen. Dieser "Unterricht on air", wie es Buschmann nennt, habe in ihm noch einmal einen Funken entfacht, der noch nicht ganz verglimmt war.

Buschmann: "Das macht noch immer Bock, da brennt's noch!"

Er sei noch einmal "ganz schwer ins Grübeln geraten - wegen der Kinder, aber auch wegen der Konferenzen mit Kollegen, die ich ganz doll mag und die mir ans Herzen gewachsen sind". Und: Auch die aktuelle Spannung in der Bundesliga hat ihn noch einmal nachdenklich gestimmt.

Hinzu seien viele Gespräch mit Menschen gekommen, die ihm beruflich und privat wichtig sind. Und dann war da irgendwann die Erkenntnis, dass er immer noch "unheimlichen Spaß" an seinem Job, vor allem mit dem Format mit den Kindern habe. Er fände deshalb noch immer nicht alles gut, wie sich der Sportjournalismus oder das Fußballbusiness speziell entwickle, aber irgendwann überwog die Tendenz zum Weitermachen. Er merkte: "Wenn ich meinen orginären Job machen kann - das macht noch immer Bock und da brennt's noch." Es sei ihm nicht leicht gefallen, doch "nach langem, langem Überlegen" habe er beschlossen, "das nochmal zu machen".

Die Rente muss warten

Nach einem "sehr, sehr guten Gespräch" mit Sky-Fußballchef Mario Nauen, sei er sich dann auch mit dem Sender einig geworden. Der habe zu ihm gesagt: "Du kannst doch auch noch gar nicht die Füße ganz hochlegen." Das scheint so zu stimmen. Buschmann bleibt Sky und der Bundesliga am Mikrofon erhalten - die Rente muss warten: "So alt fühle ich mich auch noch gar nicht", sagte Buschmann, der nach Ende der neu vereinbarten Laufzeit 60 Jahre alt sein wird.

