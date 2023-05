Bayern-Fußballerinnen verpassen vorzeitige Meisterschaft

Leverkusen Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben den vorzeitigen Gewinn ihres fünften deutschen Meistertitels verpasst. Beim Tabellenfünften Bayer 04 Leverkusen kam das Team von Trainer Alexander Straus nicht über ein 0:0 hinaus.

Damit endete eine Serie von 15 Liga-Siegen in Serie. Am Sonntag kann der Tabellenzweite VfL Wolfsburg, der die bessere Tordifferenz aufweist, mit einem Sieg beim Neunten Meppen den Rückstand auf zwei Punkte verkürzen. Falls Wolfsburg in Meppen nicht gewinnt, steht der FC Bayern als Meister fest.

Sollte Wolfsburg siegen, fällt die Entscheidung erst am letzten Spieltag in einer Woche. Die besseren Chancen haben die Münchnerinnen, die Absteiger Turbine Potsdam empfangen. Der VfL Wolfsburg müsste auf einen Ausrutscher der Bayern hoffen und sein eigenes Heimspiel gegen den Sechsten SC Freiburg gewinnen.