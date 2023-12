Bayern-Stürmerin Bühl fällt mehrere Wochen aus

München Diese Nachricht wird auch Interimsbundestrainer Horst Hrubesch aufhorchen lassen: DFB-Stammspielerin Klara Bühl fehlt dem FC Bayern nicht nur gegen Ajax Amsterdam.

Für Nationalstürmerin Klara Bühl vom FC Bayern München ist das Fußball-Jahr bereits beendet. Die 23-Jährige fällt wegen einer Muskelverletzung mehrere Wochen aus, wie der deutsche Meister und Bundesliga-Tabellenführer mitteilte.

Bühl fehlt damit auch beim Champions-League-Gruppenspiel der Münchnerinnen gegen Ajax Amsterdam am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN). Die Vize-Europameisterin hatte sich die Blessur am Montagabend in der Begegnung gegen Bayer Leverkusen zugezogen. Die Bayern-Frauen spielen dieses Jahr auch noch in Amsterdam (20. Dezember) und zum Liga-Abschluss am 17. Dezember gegen den 1. FC Nürnberg.

Bühl hatte zuletzt im Nationalteam von Bundestrainer Horst Hrubesch mit einer starken Vorstellung beim 3:0 gegen Dänemark mit dafür gesorgt, dass die DFB-Frauen weiter um die Olympia-Qualifikation spielen. Allerdings fiel sie vergangene Woche beim 0:0 in Wales wie fast alle ihre Kolleginnen stark ab. Die deutsche Auswahl spielt beim Finalturnier der Nations League Ende Februar um das Ticket für Paris 2024 und trifft dabei zunächst auf Frankreich.