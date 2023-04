England-Kapitänin fällt für WM und Wolfsburg-Spiele aus

Wolfsburg Englands Nationalmannschafts-Kapitänin Leah Williamson vom WFC Arsenal wird wegen einer schweren Knieverletzung sowohl beim Champions-League-Halbfinale gegen den VfL Wolfsburg als auch bei der Fußball-WM im Sommer fehlen.

Das gab ihr Club am Freitag bekannt. Die 26-jährige Abwehrspielerin erlitt am Mittwochabend beim Spitzenspiel gegen Manchester United in der heimischen Liga einen Kreuzbandriss.

Williamson ist bereits die zweite Europameisterin von 2022, auf die Arsenal in den beiden Spiel gegen den deutschen Meister aus Wolfsburg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) und am 1. Mai verzichten muss. Auch die EM-Torschützenkönigin Beth Mead zog sich einen Kreuzbandriss im Knie zu.