Frauen-Bundesliga im Free-TV bei Sport1, ARD und ZDF

Frankfurt/Main. Die Fußball-Spiele der Frauen-Nationalmannschaft werden auch in Zukunft von ARD und ZDF übertragen. Die Sender sicherten sich ein neues Rechtepaket nach Verhandlungen mit dem Deutschen Fußball-Bund.

Dieses umfasst nach Angaben des Verbandes Qualifikations- und Freundschaftsländerspiele der DFB-Frauen in den Spielzeiten 2023/24 bis 2026/27. «Dabei ist vorgesehen, mindestens zwei Begegnungen pro Jahr abends in der Primetime zu zeigen», heißt es in einer Mitteilung.

Auch für die Frauen-Bundesliga gibt es neue Medien-Verträge. Alle Partien laufen ab 2023 auf zwei Pay-TV-Sendern. Die 132 Spiele dürfen DAZN und die Telekom über ihr Angebot MagentaSport übertragen. Zudem gibt es zukünftig 22 Partien im frei empfangbaren Fernsehen bei Sport1 sowie zehn Partien bei ARD und ZDF. Sport1 löst Eurosport ab und zeigt ab dem kommenden Jahr das neu eingeführte Montagsspiel.

«Mit dieser Vereinbarung erhält der Fußball der Frauen in Deutschland einen weiteren Schub», sagte ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten in einer Mitteilung. Auch der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow zeigte sich erfreut, «die Spiele der Frauen-Nationalmannschaft langfristig im Ersten übertragen zu können».

Die Lizenzeinnahmen aus den Medienrechten der Bundesliga erhöhen sich laut DFB im Vergleich zur aktuell noch laufenden Rechteperiode um das 16-fache und liegen ab Sommer 2023 bei jährlich 5,17 Millionen Euro brutto. Zum Volumen der Verträge über die Nationalmannschaft macht der Verband keine Angaben.

