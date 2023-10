Frauen-Bundesliga mit Spieltagsrekord an Zuschauern

Frankfurt/Main Über 50.000 Menschen haben am vergangenen Spieltag der Frauen-Bundesliga in den Stadien zugeschaut. Dabei gibt es auch eine Premiere.

In der Frauen-Bundesliga ist am vergangenen Wochenende ein Spieltagsrekord an Zuschauern aufgestellt worden. 53.609 Menschen und damit mehr als je zuvor waren bei den insgesamt sechs Partien in den Arenen, wie der DFB mitteilte.

Zwar wurde die Bestmarke von 38.365 Zuschauern (Köln gegen Frankfurt im April dieses Jahres) für eine einzelne Partie nicht überboten, dafür gab es erstmals gleich drei Begegnungen an einem Spieltag mit fünfstelligen Zuschauerzahlen.

Bei Werder Bremen gegen den 1. FC Köln waren 21.508 Fans im Weserstadion dabei, in der Münchner WM-Arena sahen 19.000 Besucher die Partie zwischen Meister FC Bayern und Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt. Aufsteiger RB Leipzig spielte vor 10.269 Zuschauern gegen den VfL Wolfsburg. Insgesamt sahen bislang 111.601 Menschen die Partien an den ersten vier Spieltagen, das ist ein Schnitt von 4650 pro Partie. Die Werte liegen deutlich höher als in der Vorsaison.