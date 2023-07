Leichte Rückenprobleme: Jule Brand trainiert nicht voll mit

Wyong Jule Brand hat drei Tage vor dem Kolumbien-Spiel der deutschen Fußballerinnen bei der Weltmeisterschaft nur individuell trainiert.

Jule Brand hat drei Tage vor dem Kolumbien-Spiel der deutschen Fußballerinnen bei der Weltmeisterschaft nur individuell trainiert.

Die 20 Jahre alte Flügelstürmerin vom VfL Wolfsburg habe leichte Rückenbeschwerden, wie eine DFB-Sprecherin in Wyong mitteilte. Derweil rückt der erste WM-Einsatz von Brands Clubkollegin Lena Oberdorf in Australien näher: Die Mittelfeldspielerin absolvierte bei 16 Grad und strahlendem Sonnenschein die volle Übungseinheit.

Oberdorf war nach einer Muskelblessur im Oberschenkel beim 6:0 zum WM-Auftakt gegen Marokko in Melbourne ebenso nicht eingesetzt worden wie Abwehrchefin Marina Hegering (Fersenprellung) und Sjoeke Nüsken (Außenbanddehnung im Knie). Der Einsatz von Hegering und Nüsken gegen Kolumbien am Sonntag (11.30 Uhr MESZ/ARD) in Sydney ist weiter offen.

Nüsken trainierte mit einem bandagiertem Bein, Hegering absolvierte größtenteils die Übungen. Bayern-Spielerin Sydney Lohmann ging die Einheit nach leichten Adduktorenbeschwerden in den vergangenen Tagen vorsichtig an.