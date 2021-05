Lena Oberdorf vor dem Pokalfinale: Wollen diesen Titel holen

Köln. Die 19-jährige Fußball-Nationalspielerin aus Gevelsberg trifft mit den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg am Sonntag auf Eintracht Frankfurt.

Wenn Lena Oberdorf an das DFB-Pokalfinale denkt, dann schießen ihr spontan diese Bilder durch den Kopf: „Feiernde Wolfsburgerinnen – und wir stehen mit Tränen in den Augen daneben.“ Es sind Bilder aus dem vergangenen Jahr, Szenen aus dem Müngersdorfer Stadion in Köln. Die SGS Essen hatte das Pokalfinale mit 5:7 nach Elfmeterschießen verloren und der VfL Wolfsburg sich den sechsten Titel in Folge gesichert. Lena Oberdorf stand in diesem riesigen Stadion vor leeren Tribünen und versuchte, ihre Mitspielerinnen zu trösten. „Wir waren in diesem Spiel über uns hinausgewachsen“, erinnert sie sich. „Es war das letzte Spiel in einer tollen Teamzusammensetzung, danach haben viele Spielerinnen die SGS verlassen – auch ich.“