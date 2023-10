Rapinoe verschiebt Karriereende: Zwei Tore für die Playoffs

Chicago Megan Rapinoe spielt ihre letzte Saison als Profi-Fußballerin. Mit zwei Toren am letzten Spieltag der Hauptrunde verschiebt die Olympiasiegerin ihr Karriereende aber um mindestens eine Woche.

Fußball-Star Megan Rapinoe hat ihre Karriere um mindestens ein weiteres Spiel verlängert und ihren Club OL Reign mit zwei Toren in die Playoffs der NWSL geschossen. Beim 3:0 (0:0) gegen die Chicago Red Stars erzielte die 38-Jährige binnen einer Minute zwei nahezu identische Tore, als der Ball jeweils aus halblinker Position über den Innenpfosten den Weg ins Netz fand.

In der nordamerikanischen Profi-Liga belegte OL Reign durch den Sieg Rang vier in der Tabelle und machte den Einzug in die Playoffs perfekt. Am Freitag trifft die Mannschaft in Seattle in der ersten Runde auf Angel City FC aus Los Angeles.

„Das ist großartig, dass wir nach Hause kommen und zu Hause spielen können“, sagte Rapinoe dem TV-Sender CBS. „Das war eine ziemliche Achterbahn der Gefühle, von womöglich qualifizieren wir uns nicht hin zu wir haben jetzt Heimrecht in der ersten Runde.“ Über ihre zwei Tore gegen Alyssa Naeher im Tor der Gastgeber sagte die zweimalige Weltmeisterin: „Sie ist die beste Torhüterin der Welt, finde ich, ich musste die also wirklich ganz genau platzieren, um sie zu schlagen.“

Rapinoe beendet ihre Karriere mit dem Ende dieser Saison, theoretisch hätte sie gegen Chicago zum letzten Mal als Profi auf dem Platz stehen können. Vor drei Wochen hatte sich Rapinoe bereits mit einem letzten Einsatz von der Nationalmannschaft verabschiedet. Mit den USA holte sie 2015 und 2019 den WM-Titel, wurde 2012 Olympiasiegerin und gewann bei den Spielen in Tokio noch mal Bronze. 2019 wurde sie zudem Weltfußballerin und machte mit ihrem Einsatz für gesellschaftliche Themen auf sich aufmerksam.