Stammtorhüterin Frohms vorzeitig vom DFB-Team abgereist

Nationaltorhüterin Merle Frohms ist vorzeitig vom DFB-Team abgereist.

Die 28-Jährige habe sich wegen „anhaltender unterer Rückenbeschwerden“ zurück nach Wolfsburg begeben, wo sie nun weiter behandelt werden soll. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) einige Stunden vor der Partie gegen Brasilien (18.00 Uhr/ARD) in Nürnberg mit.

Dass Frohms in dem Spiel nicht zum Einsatz kommen soll, stand bereits am Ostermontag fest. Stattdessen wird Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea eingesetzt. „Ich versuche, es der Trainerin so schwer wie möglich zu machen“, sagte die 32-Jährige dem Portal web.de mit Blick auf die Konkurrenzsituation. Die WM findet vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland statt. Deutschland bekommt es in der Vorrunde mit Marokko, Kolumbien und Südkorea zu tun.