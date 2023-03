Werder-Frauen gelingt wichtiger Sieg gegen Köln

Bremen Im Bundesliga-Abstiegskampf ist den Fußballerinnen des SV Werder Bremen zum Auftakt des 16. Spieltags der erste Heimsieg der laufenden Spielzeit geglückt.

Im Bundesliga-Abstiegskampf ist den Fußballerinnen des SV Werder Bremen zum Auftakt des 16. Spieltags der erste Heimsieg der laufenden Spielzeit geglückt.

Das Team von Trainer Thomas Horsch siegte dank eines Freistoß-Tores von Nina Lührßen in der 85. Minute 1:0 (0:0). Begünstigt wurde das Siegtor durch einen Fehler von Kölns Torhüterin Manon Klett. Durch die Niederlage vor 1743 Fans blieben die von Bereichsleiterin Nicole Bender-Rummler interimsmäßig trainierten Kölnerinnen auch im elften Spiel nacheinander sieglos.

Der Tabellenvorletzte aus der Domstadt, der nun vier Punkte hinter dem Achten Werder liegt, hatte erst am Donnerstag die Freistellung des bisherigen Cheftrainers Sascha Glass verkündet. Über die mittel- bis langfristige Cheftrainerbesetzung will der Verein nach dem Spiel in Bremen beraten.