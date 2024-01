Wiegman bis 2027 englische Fußball-Nationaltrainerin

London Die Niederländerin Sarina Wiegman bleibt bis mindestens 2027 Trainerin des englischen Nationalteams der Fußballerinnen.

Die Niederländerin Sarina Wiegman bleibt bis mindestens 2027 Trainerin des englischen Nationalteams der Fußballerinnen.

Einen Tag nach der Auszeichnung zur Welttrainerin des Jahres 2023 gab der englische Verband die Vertragsverlängerung mit der 54-Jährigen bis nach der kommenden Weltmeisterschaft bekannt. Erst am Montag war Wiegman in London für ihre Arbeit ausgezeichnet worden. Im Vorjahr hatte sie ihre Mannschaft ins Finale der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland geführt, musste sich dort mit den Lionesses aber Spanien geschlagen geben.