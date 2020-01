Essen. Zu Beginn des Jahres werden die Übertragungsrechte der Bundesliga von der DFL neu ausgeschrieben. Es soll einige Änderungen geben.

Free-TV soll drei weitere Bundesligaspiele bekommen

Von 2021 an soll es drei weitere Bundesliga-Übertragungen im frei zu empfangenden TV geben. Die beiden Relegationsspiele zwischen 1. und 2. Liga sowie der Zweitliga-Auftakt werden laut einem Bericht der „Bild“ in der kommenden Rechteperiode nicht mehr für Pay-TV-Anbieter ausgeschrieben. „Die Anzahl der Spiele im Free-TV wird bei der nächsten Ausschreibung größer sein“, hatte DFL-Chef Christian Seifert der „Bild am Sonntag“ gesagt.

Derzeit sind drei Erstligaspiele, die Relegation zwischen 2. und 3. Liga sowie der Supercup im Free-TV zu sehen. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will die Medienrechte ab der Saison 2021/22 zu Beginn dieses Jahres ausschreiben. (dpa)