Fußball live im TV: Sky, Sporttotal und Magenta melden Probleme

Essen. Viele Fußball-Fans aus drei Ligen mussten am Samstag Geduld haben. Wer nicht im Stadion war, könnte Probleme bei Streamen bekommen haben.

Fußball-Fans, die an diesem Samstag Spiele von der 2. Bundesliga bis zur Regionalliga West live im TV verfolgen wollten, wurden möglicherweise enttäuscht. Denn gleich drei Streaming-Anbieter meldeten technische Probleme. Zunächst hatte Sky Schwierigkeiten bei der Übertragung der 2. Bundesliga am Samstag. „Leider haben wir eine technische Störung, so dass zahlreiche Kunden gerade unsere Übertragungen nicht verfolgen können“, schrieb der Sender am Samstagnachmittag auf Twitter. „Wir entschuldigen uns und arbeiten mit Hochdruck an der Behebung.“

Während der Partien der 2. Fußball-Bundesliga und während des Formel-1-Qualifyings zum Großen Preis von Frankreich beklagten sich in den sozialen Netzwerken zahlreiche Nutzer über Ausfälle, Störungen und Fehlermeldungen.

Auch in der 3. Liga lief der Start nicht glatt. Magenta musste kurz vor dem Spiel von Rot-Weiss Essen gegen die SV Elversberg Probleme einräumen, so dass auf den YouTube-Kanal verwiesen wurde, wo die Partie allerdings reibungslos lief.

Ärger für Wattenscheid-Fans in der Regionalliga West

Etwas mehr Ärger hatten Fans der SG Wattenscheid und Preußen Münster, weil Sporttotal, , Probleme bei der Übertragung hatte. Das Unternehmen gab bekannt: "Leider kam es bei der heutigen Übertragung der Partie Preußen Münster - Wattenscheid 09 zu technischen Problemen. Aufgrund der hohen Außentemperaturen und direkter Sonneneinstrahlung auf das technische Equipment ist der interne Router überhitzt. Das Ersatzgerät musste neu gestartet werden. Dadurch konnte ein Großteil der ersten und ein Teil der zweiten Halbzeit den zahlreichen Zuschauern nicht gezeigt werden."

Sporttotal bat um Entschuldigung und wird jedem Käufer des Tickets für die Begegnung das Geld zurückerstatten.

