1:1! Gladbach beendet Vorbereitung ohne Niederlage

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach hat die Vorbereitung auf die kommende Saison ungeschlagen beendet. 1:1 gegen Real Sociedad San Sebastian.

Acht Testspiele, keine Niederlage: Borussia Mönchengladbach hat die Saison-Vorbereitung ungeschlagen abgeschlossen. Acht Tage vor dem Pflichtspiel-Auftakt trennte sich der Fußball-Bundesligist im Rahmen seiner Saisoneröffnung vom spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastian mit 1:1 (1:0). Den Gladbacher Führungstreffer durch Ramy Bensebaini (43. Minute, Foulelfmeter) glich Jon Karrikaburu vor 10.774 Zuschauern per Fallrückzieher aus (61.).

Gladbach: Pléa bleibt Verkaufskandidat

Im Gladbacher Kader fehlten am Samstag Innenverteidiger Marvin Friedrich (Muskelfaserriss) und Stürmer Alassane Pléa (Prellung). Der Franzose Pléa, dessen Vertrag 2023 ausläuft, gilt weiterhin als Wechselkandidat, der OGC Nizza, Olympique Marseille und Fenerbahce Istanbul sind an einer Verpflichtung des französischen Stürmers interessiert.

Gladbachs neuer Trainer Farke ließ sein Team bei seinem Debüt im Borussia-Park in einem 4-2-3-1-System agieren. Neuzugang Ko Itakura, der in der Vorbereitung auch im defensiven Mittelfeld zum Einsatz gekommen war, spielte diesmal wieder in der Innenverteidigung.

Die Partie war gerade erst angepfiffen, da musste Yann Sommer schon eingreifen, nachdem ihm im Aufbau ein Fehlpass unterlaufen war: Gladbachs Torwart parierte in der 1. Minute einen Schuss des früheren Dortmunders Alexander Isak aus rund 18 Metern. Die Borussia hatte in der Anfangsphase zwar etwas mehr Ballbesitz als Real Sociedad, konnte sich über das Kombinationsspiel aber nicht entscheidend durchsetzen.

In der 30. Minute schlug Sommer einen langen Ball, den Jonas Hofmann erlief. Der Nationalspieler schloss aus rund zwölf Metern ab, scheiterte aber an Torwart Alex Remiro. Bei seinem Schuss war Hofmann noch von Asier Illarramendi abgeräumt worden. Der Gladbacher musste behandelt werden, konnte jedoch weiterspielen. Robin Le Normand brachte dann Marcus Thuram kurz vor der Halbzeitpause im Strafraum zu Fall. Den Elfmeter verwandelte Linksverteidiger Bensebaini sicher.

Gladbachs Elf kam unverändert aus der Kabine, San Sebastians Trainer Imanol Alguacil hingegen tauschte zur zweiten Halbzeit fast die komplette Mannschaft aus. Das Spiel nahm nach einer weitgehend ereignisarmen ersten Halbzeit nun etwas Schwung auf. Als Borussias Joe Scally eine Flanke von Jonathan Gomez abfälschte, war Karrikaburu zur Stelle und traf aus fünf Metern mit einem Fallrückzieher zum 1:1. Nico Elvedi verletzte sich in der 67. Minute und konnte nicht weiterspielen, für ihn kam Tony Jantschke in die Partie. Sommer verhinderte das 1:2 im Duell mit Takefusa Kubo per Fußabwehr, der eingewechselte Stefan Lainer klärte daraufhin den Ball. Kurz vor Spielende zeigte Sommer erneut eine starke Parade. So blieb es am Samstag beim Remis im Borussia-Park.

Am Sonntag, dem zweiten Tag der Saisoneröffnung, gibt es zwischen 12 und 17 Uhr ein Familienfest. Die Mannschaft absolviert zunächst im Stadion ein öffentliches Training, das Fans von der Nordkurve aus verfolgen können. Anschließend präsentieren sich alle Spieler, das Trainerteam um Farke, Sportdirektor Roland Virkus und die Präsidiumsmitglieder auf der Haupttribüne. Die Profis geben von 13 bis 16 Uhr auf dem Balkon Autogramme.

Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/Sky) tritt Gladbach dann zum Erstrundenspiel im DFB-Pokal im Freiburger Dreisamstadion gegen den Oberligisten SV Oberachern an. Sechs Tage später empfängt Borussia die TSG Hoffenheim zum Start in die neue Bundesliga-Saison.

Borussia Mönchengladbach – Real Sociedad San Sebastian 1:1 (1:0)

Mönchengladbach: Sommer - Scally (75. Lainer), Itakura, Elvedi (65. Netz), Bensebaini - Kramer (66. Jantschke), Neuhaus - Herrmann (85. Borges Sanches), Hofmann, Stindl (86. Fraulo) - Thuram (75. Müsel)

San Sebastian 1. Halbzeit: Remiro - Le Normand, Aritz, Diego Rico, Pacheco - Illarramendi, Merino - Cho, David Silva, Mendez - Isak

San Sebastian 2. Halbzeit: Remiro (50. Zubiaurre) - Gorosabel, Zubeldia, Arambarri, Gomez - Martin, Turrientes, Navarro - Kubo - Karrikaburu, Fernandez

Tore: 1:0 Bensebaini (43., Foulelfmeter), 1:1 Karrikaburu (61.)

Schiedsrichter: Braun

Zuschauer: 10.774

