Borussia Mönchengladbach Ärger über neue Puma-Trikots: Fan-Wut auch in Gladbach

Essen. Borussia Mönchengladbach präsentiert das neue Trikot. Fans beschweren sich: Denn auf dem Gladbach-Shirt fehlt die Raute.

Für Fans ist es einer der Höhepunkte im Sommer: Die Präsentation der neuen Trikots ihres Herzensvereins. Oft gibt es darauf zwei ganz unterschiedliche Sichtweisen. Die eine Gruppe freut sich über das Design des neuen Leibchens. Die andere findet es ganz fürchterlich. Bei Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach überwiegt bei Twitter und Co. der Fan-Ärger über das neue Trikot, das der Klub am Donnerstag vorstellte.

Borussia Mönchengladbach: Ärger um neue Trikots

Besonders wurde kritisiert, dass auf dem neuen Trikot nirgends Borussias Logo, die Raute, zu sehen ist. Andere wiederum ärgerten sich darüber, das Ausrüster Puma das Design auch bei anderen Vereinen wie Manchester City, AC Mailand, Olympique Marseille oder Fenerbahce Istanbul genutzt hat. Der Vorwurf: Zu jenen Klubs besteht außer dem gemeinsamen Ausrüster überhaupt keine Verbindung. Das Trikotdesign sei damit kein Unikat, sondern werde austauschbar.

Aber auch das Design an sich störte. "Schaut aus wie ein Trikot, das man bei einem Kinder-Fußballturnier gewinnen kann", lautete ein Kommentar. Jemand anderes schrieb: Als Trainingsleibchen sei es zu gebrauchen - aber doch bitte nicht als Trikot. Hersteller Puma erklärte, dass man versucht habe, sich Sporttrikots und Straßenkleidung zu kombinieren. Die Trikots würden die Identität der Vereine auf eine neue Weise zeigen. In dem Fall nicht durch das Logo der Klubs, sondern einen Schriftzug, der quer über das Trikot verläuft.

Lars Stindl trägt das neue Gladbach-Trikot. Foto: Puma

Auch beim BVB gab es Ärger wegen des Trikots

Die neuen Trikots sind neben Heim- und Auswärtstrikot die dritten Leibchen der Klubs in dieser Saison. Das Design war bereits vor einigen Wochen im Internet aufgetaucht. Auch Borussia Dortmund sollte wohl eines dieser Shirts erhalten - ganz zum Ärger vieler BVB-Fans, die sich beim Klub deswegen beschwerten. Aus ähnlichen Motiven wie die Gladbacher Anhänger, denn ein BVB-Logo wäre auch auf diesem Shirt nicht zu sehen gewesen.

Die Dortmunder Ultra-Gruppe brachte in der Nähe der Geschäftsstelle ein Plakat an, das sich an BVB-Mitgeschäftsführer Carsten Cramer richtete: "Cramer: Das BVB-Logo ist kein Spielzeug für deine Boni". Auch das Fanmagazin "Schwatzgelb" veröffentlichte einen kritischen Bericht zu diesem Thema.

Liebe #BVB-Fans, Eure Kritik zum Cuptrikot für die neue Saison ist angekommen. Das geleakte Trikot sieht nicht so aus, wie es aussehen wird. Habt also bitte noch ein bisschen Geduld. — Borussia Dortmund (@BVB) May 7, 2021

Nach Trikot-Ärger: BVB rudert zurück

Und der BVB? Der ruderte zurück: "Liebe BVB-Fans, Eure Kritik zum Cuptrikot für die neue Saison ist angekommen. Das geleakte Trikot sieht nicht so aus, wie es aussehen wird. Habt also bitte noch ein bisschen Geduld." Im Pokalspiel gegen Wehen Wiesbaden (3:0) trugen die Dortmunder Profis noch das Trikot aus der vergangenen Saison. (chwo)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbach