Borussia Mönchengladbach besteht die erste Meisterprüfung

Mönchengladbach. Durch den 2:1-Erfolg gegen den FC Bayern distanziert Gladbach die Münchener auf sieben Punkte. Jetzt ist Borussias Herbstmeisterschaft möglich.

Bei Borussia Mönchengladbach hatten sie sich bislang in Zurückhaltung geübt, wenn es um die Frage ging, was die Mannschaft in dieser Saison erreichen will. Trainer Marco Rose vermied das Wort Meisterschaft zwar auch am Samstagabend, äußerte sich nach dem 2:1 (0:0)-Sieg gegen den FC Bayern allerdings schon etwas konkreter: „Wir haben gegen den Deutschen Meister gespielt. Jeder hat gesehen, wo wir hinwollen“, sagte der 43-Jährige. Sein Team hatte im 102. Bundesliga-Duell mit den Münchenern die erste Meisterprüfung der Saison – wenn auch letztlich mit einer Portion Glück – bestanden.