Gladbachs Marcus Thuram beim Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Real Madrid in der Champions League.

Gladbach live im TV Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid in der Champions League: So sehen Sie das Spiel im Live-Stream

Essen. Borussia Mönchengladbach tritt an diesem Dienstag gegen Real Madrid an. So können Sie das Champions-League-Spiel live im TV und im Stream sehen.

An diesem Dienstag freut sich Borussia Mönchengladbach auf einen ersten Höhepunkt der Saison, wenn im zweiten Spiel der Champions-League-Gruppenphase der spanische Rekordmeister Real Madrid zu Besuch nach Deutschland kommt.

Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid: Mehr News und Hintergründe

Wie in den vergangenen Jahren werden auch alle Partien live der Champions League live im TV oder Live-Stream übertragen – auch Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid. Sky und DAZN teilen sich auch in dieser Saison die Übertragungsrechte der Königsklasse. Um wirklich alle Spiele schauen zu können, werden also zwei Abonnements benötigt.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wo Sie das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Real Madrid verfolgen können.

Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid: Die Rahmendaten des Duells

Datum: 27. Oktober 2020

Anstoß: 21 Uhr

Ort Borussia Park, Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid heute live im TV sehen – so geht’s:

Das Champions-League-Gruppenspiel zwischen Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid wird heute live bei Sky im TV übertragen. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19.30 Uhr, Anstoß des Spiels ist dann um 21.00 Uhr.

Um das Spiel allerdings schauen zu können, benötigen Sie ein Sky-Abo. Aktuelle Angebote und Preise finden Sie auf der Homepage des Pay-TV-Anbieters.

Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid im TV: Die wichtigsten Infos:

Übertragender TV-Sender: Sky

Beginn der Vorberichterstattung: 19:30 Uhr

Experten im Studio: Lothar Matthäus

Moderator: Sebastian Hellmann

Kommentator: Wolf Fuss

Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid heute im Live-Stream sehen – so geht’s

Fans der Borussia haben auch die Möglichkeit, das Spiel ggen Real Madrid im Live-Stream zu verfolgen. Auch das können allerdings nur Sky-Kunden. Denn der Sender bietet seien Abonnenten einen Stream, in dem der Champions-League-Kracher parallel zur Übertragung im TV geschaut werden kann.

Dafür benötigen Sie lediglich die Sky-Go-App. Diese steht in allen gängigen Stores zum Download bereit (etwa Apple-Store, Google-Play-Store).

Alternativ bietet der Anbieter den Fußballfans auch das Sky-Ticket an. Hier können Sport-Inhalte auch ohne Abo-Bindung geschaut werden - etwa mit dem Supersport-Monat (29.99 Euro) oder dem Sport-Monat (9,99 Euro).

Foto: dpa

Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid heute im Live-Ticker verfolgen

Auch ohne Sky-Abo können Sie während des Champions-League-Krachers zwischen Gladbach und Real auf dem Laufenden bleiben - mit einem der zahlreichen Live-Ticker im Internet.

Auch wir von Funke Sport bieten einen Ticker zum Spiel von Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid auf unserer Seite an. Dort werden Sie blitzschnell über alle wichtigen Ereignisse aus dem Spiel informiert - egal, ob Tore, Großchancen oder Schiedsrichterentscheidungen. Hier finden Sie finden den Ticker. (fs)