Borussia Mönchengladbach: Sorgen um Pléa nach Sieg gegen VfB

Mönchengladbach Gladbach-Stürmer Alassane Pléa musste beim 3:1 gegen Stuttgart angeschlagen den Platz verlassen. Fehlt Borussias Top-Scorer nun gegen Augsburg?

Alassane Pléa hat bei Borussia Mönchengladbach bisher keines der insgesamt 20 Pflichtspiele in dieser Saison verpasst. In der Bundesliga-Hinrunde erzielte der Franzose sieben Tore und drei Assists − einen davon beim 3:1 gegen den VfB Stuttgart am Sonntagabend. Ob der 30-Jährige auch am kommenden Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) zum Beginn der zweiten Halbserie gegen den FC Augsburg stürmen kann, ist allerdings noch offen. Pléa musste im Stuttgart-Spiel in der 66. Minute das Feld angeschlagen verlassen.

„Er hat einen Schlag auf den Fuß bekommen, sich den Fuß vertreten“, sagte Gladbach-Trainer Gerardo Seoane nach der Partie. „Er konnte nicht mehr beschwerdefrei laufen, hat das auch angezeigt.“ Was Pléa genau plagt, ist bislang unklar. Auch er habe noch keine genaueren Informationen dazu, so Seoane.

Gladbach ohne Cvancara

Für Pléa kam Jordan Siebatcheu ins Spiel. Der in dieser Saison von Union Berlin ausgeliehene Angreifer hatte die fünf letzten Pflichtspiele des vergangenen Jahres aufgrund eines Muskelfaserrisses verpasst. Nun setzte er mit seinem Treffer gegen Stuttgart in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Jordan hat für Gladbach bisher drei Liga-Tore erzielt und zwei vorbereitet.

Alassane Pléa muss in der 66. Minute das Feld verlassen. Foto: Max Ellerbrake / firo

Tomas Cvancara, der in der Hinrunde vier Treffer und einen Assist verzeichnete, stand nach einer Verletzung für das Spiel gegen den VfB noch nicht zur Verfügung. Den Tschechen, der im Sommer für 10,5 Millionen Euro Ablöse von Sparta Prag zu den Fohlen gewechselt war, bremsten Blessuren und eine Erkrankung in den vergangenen Monaten wiederholt aus.

193 Pflichtspiele für Borussia Mönchengladbach

Pléa hatte verletzt zuletzt im September 2022 gefehlt. Damals hatte er sich einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen. Der Stürmer hat seit seinem Wechsel von OGC Nizza nach Mönchengladbach bereits 193 Pflichtspiel-Einsätze für Borussia bestritten. Er zählt zu den Führungsspielern und Leistungsträgern in der Gladbacher Mannschaft.

