Corona-Krise: Borussia Mönchengladbach steht zusammen

Mönchengladbach. Die Gladbach-Profis verzichten freiwillig auf Teile ihres Gehalts. Der Klub befindet sich in einer schwierigen Lage. Kurzarbeit ist denkbar.

Als in der Zeit einer bedrohlichen Krise der Ball noch rollte, stand kein anderer Bundesliga-Verein so sehr im Fokus wie Borussia Mönchengladbach. Vor 13 Tagen spielte die Elf vom Niederrhein noch vor 53.877 Zuschauern gegen Borussia Dortmund – trotz erheblicher Bedenken, weil der vom Coronavirus deutschlandweit am stärksten betroffene Kreis Heinsberg keine zehn Kilometer vom Borussia-Park entfernt liegt. Etliche Fans von dort gaben nach einem Angebot des Klubs, in Zukunft ein Europapokalspiel kostenfrei besuchen zu dürfen, ihre Karten zurück.