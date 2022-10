Darmstadt-Trainer Lieberknecht schwärmt von Gladbach

Mönchengladbach. Zweitliga-Tabellenführer Darmstadt 98 bekommt gegen Borussia Mönchengladbach die große Bühne. Das Pokalspiel läuft am Dienstag in der ARD.

Torsten Lieberknecht (49) ist Romantiker. Der Trainer des SV Darmstadt 98 geriet in den vergangenen Tagen mehrmals ins Schwärmen, wenn er über das Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach sprach. Ein ruhmreicher Gegner, ein volles Stadion, große Aufmerksamkeit – die Hessen bekommen einen Vorgeschmack auf das, was sie in der Bundesliga erwarten könnte. Millionen TV-Zuschauer dürften dabei sein, wenn der Zweitliga-Tabellenführer am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) in der zweiten Runde den fünfmaligen Deutschen Meister fordert.

„Es soll meinem Team Spaß machen, sich mit solchen Jungs messen zu dürfen“, sagte Lieberknecht am Montag. „Wir spielen gegen eine Top-Mannschaft mit herausragenden Einzelspielern.“ Der frühere Trainer des MSV Duisburg weiß allerdings auch, dass seine Mannschaft das Pokalduell mit reichlich Selbstvertrauen angehen kann.

Denn Darmstadt steht mit 27 Punkten nach zwölf Zweitliga-Spielen an der Spitze, gewann zuletzt vier Partien in Serie. „Fakt ist, dass wir von uns eine Überzeugung haben. Auch wir haben unsere Stärken, die wir auf den Platz bringen wollen“, kündigte Lieberknecht an. „Natürlich müssen wir gemeinsam die Arbeit gegen den Ball verrichten. Doch wollen wir auch zeigen, was unser Spiel auszeichnet.“

Gladbach-Profi Kramer fällt weiter aus

Die Gladbacher dürften zwar gewarnt sein, doch Borussias Trainer Daniel Farke will keine Zweifel an der Rollenverteilung aufkommen lassen. „Wenn wir bei einem Zweitligisten spielen, sind wir Favorit“, sagte der 45-Jährige: „Wir sind gierig, wollen weiterkommen.“

Gut gelaunt: Gladbach-Trainer Daniel Farke. Foto: firo

Verzichten muss Farke erneut auf Christoph Kramer. Der 31-Jährige hatte wegen einer Verletzung am Sprunggelenk bereits am Samstag die Partie beim VfL Wolfsburg (2:2) verpasst. Für ihn war Alassane Pléa (29) in die Startelf zurückgekehrt, der Franzose spielte 80 Minuten lang. „Ob er in Darmstadt für 90 Minuten belastbar ist, müssen wir noch abwarten“, sagte Farke. Der Trainer rechnet mit einer kniffligen Aufgabe: „Es wird eine schwierige und emotionale Partie.“ (nb/dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbach