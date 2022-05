Das ist der Sommer-Fahrplan von Borussia Mönchengladbach

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach startet am 26. Juni in die Saison-Vorbereitung. Am 1. Juli treten die Fohlen in Essen an. Alle Termine in der Übersicht.

Lucien Favre steht für seine zweite Amtszeit als Trainer von Borussia Mönchengladbach in den Startlöchern. Womöglich in den kommenden Tagen wird der Fußball-Bundesligist den 64-jährigen Schweizer offiziell vorstellen.

Am Sonntag, 26. Juni, starten die Fohlen mit dem Trainingsauftakt im Borussia-Park in die Vorbereitung auf die neue Saison. Am 1. Juli (19 Uhr) treten die Gladbacher zu einem Testspiel beim Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen an. Vom 3. bis 10. Juli absolvieren sie ihr Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee.

Die weitere Termine:

Sonntag, 10. Juli: Testspiel gegen 1860 München (Rottach-Egern, 14 Uhr)

Samstag, 16. Juli: Testspiel bei Standard Lüttich (14 Uhr)

Samstag, 23. Juli: Testspiel gegen Real Sociedad San Sebastian (15.30 Uhr, Borussia-Park)

Sonntag, 24. Juli: Saisoneröffnung im Borussia-Park (11 Uhr)

29. - 31. Juli: DFB-Pokal, 1. Runde

5. - 7. August: Bundesliga, 1. Spieltag

