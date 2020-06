Freiburgs Vincenzo Grifo: „Gladbach hat sehr gute Karten“

Freiburg. Vincenzo Grifo trifft am Freitag auf seinen Ex-Klub Gladbach. Freiburgs Flügelspieler spricht über seine Karriere, die Borussia und ihre Chancen auf die Champions League.

Vincenzo Grifo (27) ruft an diesem Mittag von zu Hause an. Am Morgen hat er mit der Mannschaft des SC Freiburg bereits trainiert. Der Flügelspieler bereitet sich schließlich auf das Bundesliga-Duell mit seinem Ex-Klub Borussia Mönchengladbach vor. An diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN und Amazon Prime) erlebt er nun sein drittes Spiel vor leeren Rängen im Schwarzwald-Stadion.

Herr Grifo, wie sehr vermissen Sie das Freiburger Publikum?

Vincenzo Grifo: Unsere Fans sind besonders. Sie unterstützen uns immer, feuern uns an, pushen uns. Egal wie es steht, sie stehen immer hinter uns. Daher vermisse ich sie sehr.

Wie haben Sie die ersten Spiele ohne Fans auf den Rängen empfunden?

Grifo: Die ersten Spiele waren komisch. Es war ein bisschen wie auf einem Bolzplatz. Man hat alles gehört: die Trainer, die Spieler. Meinen Freunden und meiner Familie ist aufgefallen, dass wir viel auf dem Platz reden, dass die Kommunikation sehr wichtig ist. Sie hatten immer gedacht, dass funktioniere bei Profis von alleine, was aber nicht der Fall ist. Das hat die meisten überrascht. Die Stimmung hat natürlich gefehlt, auch der letzte Punch. Aber nach dem dritten Spiel hatte man sich daran gewöhnt und konnte sich fokussieren.

Machen Ihnen diese Spiele auch Spaß oder betrachten Sie sie als Notwendigkeit?

Grifo: Es macht trotzdem Spaß, auf dem Platz zu sein und zu wissen, dass es um drei Punkte geht. Da ist man im Wettkampfmodus. Aber es ist doch etwas anderes. Man fährt sonst zu Spielen, sieht vielleicht auch Leute in seinem Trikot herumlaufen. So etwas gibt es momentan nicht. Dennoch finde ich es schön, dass die Bundesliga den ersten Schritt gemacht hat und anderen Ligen zeigen kann, dass sie ein Beispiel ist, wie für mein Heimatland Italien.

Italien wurde sehr schwer von der Corona-Pandemie getroffen. Wie haben Sie die Situation dort wahrgenommen?

Grifo: Ich habe viele Verwandte dort, mit denen ich in WhatsApp-Gruppen oder über andere Online-Plattformen häufig in Kontakt war. Wir durften uns hier in Deutschland noch ein Stück weit frei bewegen, mit der Frau spazieren gehen, Fahrrad fahren und ein bisschen frische Luft schnappen. In Italien war es etwas anders. Dort war die Ausgangssperre richtig hart. Es war beängstigend, was man da gesehen hat. Es war eine schwierige Zeit, auch für meine Tanten und Onkel. Sie haben aber die Kraft gehabt, das Ganze zu überstehen. Jetzt geht es langsam bergauf.

Um nun auf Ihre Karriere zu blicken: Welchen Anteil hat Trainer Christian Streich daran?

Grifo: Einen sehr großen. Ich habe bei ihm sehr viel gelernt, er hat mir auch Vertrauen geschenkt. Ich konnte ihm einiges zurückzahlen. Er hat immer gewusst, wie er mich nehmen muss, wie er mit mir umzugehen hat. Er hat mir eine gewisse Wärme gegeben und diese auch ausgestrahlt. Natürlich gab es aber auch Sachen, die ihm nicht gepasst haben.

Welche waren das zum Beispiel?

Grifo: Ich bin kein perfekter Mensch, kein perfekter Spieler. Bei gewissen Dingen fehlte mir noch die Reife. Christian Streich hat unter anderem mit Videoanalysen versucht, mir Sachen beizubringen. Ich habe sie nur bei ihm gelernt. Deshalb bin ich stolz - sowohl auf ihn als auch auf mich, weil ich das Ganze gut umsetzen konnte. Ich habe ihm viel zu verdanken, aber auch immer versucht, ihm das Bestmögliche zurückzugeben.

Wie gehen Sie mit Fehlern um?

Grifo: In meinem Leben habe ich sehr viel Kritik bekommen, vor allem im sportlichen Bereich, egal, wo ich gerade war. Früher habe ich sie ein bisschen persönlich genommen, aber das ist völlig normal, wenn man 18, 19, 20 Jahre alt ist. Je älter man wird, desto reifer wird man, desto besser kann man das auch einschätzen. Mit 27 sieht man das jetzt eher positiv. Denn da ist jemand, der einem helfen möchte, der es nicht böse meinte. Er will dich nicht kritisieren, weil er Bock darauf hat, sondern weil er dir weiterhelfen möchte.

Sie sind schon zum dritten Mal während Ihrer Laufbahn in Freiburg. Können Sie sich dort auch ein Karriereende vorstellen?

Grifo: (lacht) Ich habe mir geschworen, dass ich mir keine Gedanken mehr über meine Zukunft mache. Ich bin mehrmals zur TSG Hoffenheim gewechselt und einmal auch zu Borussia Mönchengladbach. Deshalb wage ich keine Prognosen mehr. Ich fühle mich sehr wohl in Freiburg. Die Umgebung gefällt mir und meiner Familie sehr gut. Auch der Fußball sagt mir sehr zu. Ich habe einen guten Trainer, eine klasse Truppe und immer tolles Wetter. In Freiburg gibt es schließlich die meisten Sonnentage und ich bin Südländer – von daher passt das (lacht). Aber man weiß ja nie, was das Leben bringt.

2017 unterzeichneten Sie in Gladbach einen Vierjahresvertrag, verließen den Klub aber nach der ersten Saison schon wieder. Warum lief es unter dem damaligen Trainer Dieter Hecking dort nicht wie erhofft?

Grifo: Ich hatte eine gute Vorbereitung absolviert, habe mich dann aber verletzt. Deshalb habe ich etwas Zeit gebraucht, um Fuß zu fassen. Der Konkurrenzkampf war allerdings groß, es gab dort viele Außenbahnspieler. Ich hätte mir gewünscht, die eine oder andere Chance mehr zu bekommen. Es muss im Fußball vieles zusammenpassen. Das war dort leider nicht der Fall.

Waren Sie enttäuscht?

Grifo: Ja, schon ein bisschen. Ich kam aus einer guten Freiburger Saison mit 21 Scorerpunkten. Ich hatte mit mehr Vertrauen erhofft, möchte aber niemanden beschuldigen.

Wie bewerten Sie die Leistungen der Gladbacher in dieser Saison?

Grifo: Sie spielen tollen Fußball, haben in Marco Rose einen guten Trainer, der eine gute Philosophie und seine Mannschaft im Griff hat. Die Gladbacher haben auch viel Qualität hinzugewonnen durch die Verpflichtungen von Breel Embolo und Marcus Thuram. Sie bringen eine enorme Qualität mit. Die Gladbacher haben ballsichere Spieler, sind effizient und wirken sehr reif. Deshalb sind sie so stark.

Vieles deutet auf einen engen Schlussspurt um die begehrten Champions-League-Ränge hin. Welche Chancen hat Gladbach dabei?

Grifo: Wenn man Dortmund, Leipzig, Gladbach und Leverkusen betrachtet, sind das alles Mannschaften von hoher Qualität. Sie haben zum Teil auch einen unterschiedlichen Spielstil. Gladbach hat aber sehr gute Karten im Rennen um die Champions League. Für uns ist nun wichtig, dass wir am Freitag ein geiles Spiel abliefern, dass wir genau so agieren wie gegen Leverkusen, dass wir kompakt stehen und wenig zulassen. Wir haben gegen Leverkusen zwar 0:1 verloren, aber da war definitiv mehr drin für uns.

Mit Hoffenheim haben Sie in der Saison 2018/19 in der Champions League gespielt. Nun liegen Sie mit Freiburg vier Punkte hinter einem Europa-League-Rang. Haben Sie einen internationalen Startplatz fest im Visier?

Grifo: Wir haben Bock darauf. Aber jetzt müssen wir zunächst ein gutes Spiel gegen Gladbach machen. Und dann haben wir ein schweres Restprogramm. Wir können heute nicht wissen, wie es am Ende aussieht. Natürlich würde man gerne international spielen.

2018 kamen Sie unter Trainer Roberto Mancini erstmals in der italienischen Nationalmannschaft zum Einsatz. Was haben Sie dabei gefühlt?

Grifo: Oh (lacht). Um das zu erklären, bräuchte ich vermutlich zwei Stunden. Es war mit das schönste Erlebnis meines Lebens im sportlichen Bereich, kaum zu beschreiben. Als kleiner Junge hatte ich immer davon geträumt. Dann wurde es wahr und zudem noch mit der 10 auf dem Rücken. Das werde ich nie vergessen. Ich hoffe, dass es wieder passiert. Ein weiterer Anruf mit der Nominierung wäre eine Bestätigung für das, was man geleistet hat und noch leisten möchte. Aber zunächst ist es wichtig, dass man in der Bundesliga spielt und überzeugt. So kann man sich vielleicht wieder in die Nationalmannschaft einbringen.