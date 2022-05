Ginter enttäuscht über Gladbach: "Ist etwas kaputtgegangen"

Essen. Matthias Ginter wechselt im Sommer von Borussia Mönchengladbach zum SC Freiburg. In einem Podcast rechnet der Nationalspieler mit den Fohlen ab.

Den Abgang von Matthias Ginter verkündete Borussia Mönchengladbach bereits im Winter. Anfang Mai gab der SC Freiburg nun bekannt, dass der Nationalspieler zurück zu seinem Ausbildungsverein wechselt.

Über seinen bevorstehenden Abschied und seine Erlebnisse in den vergangenen Monaten sprach der 28-Jährige nun im Podcast "MitGeredet", der sich mit Borussia Mönchengladbach beschäftigt. Dabei redete der Innenverteidiger sehr offen.

Dass Gladbach seinen Abgang zum Saisonende öffentlich machte und er dazu keine Stellungnahme abgeben durfte, enttäuschte Ginter. „Das war die härteste Zeit, weil man sich nicht wehren konnte. Man hat sich hilflos gefühlt", sagte der gebürtige Freiburger.

Kapitänsamt in Aussicht gestellt

Er erklärte den Podcast-Moderatoren außerdem, dass im Februar 2021 die ersten Gespräche über eine Vertragsverlängerung bei den Gladbachern gab. "Man hat mir gesagt, dass man mit mir plant als eines der Gesichter und als zukünftiger Kapitän. Ich war sehr, sehr glücklich", sagte Ginter.

Dann veränderte sich die Trainersituation. Marco Rose gab seinen Abgang zu Borussia Dortmund bekannt. Adi Hütter wechselte nach seiner erfolgreichen Zeit bei Eintracht Frankfurt nach Mönchengladbach. Die Borussia zahlte für den neuen Trainer dem Vernehmen nach 7,5 Millionen Euro. „Dann hieß es, dass wir schauen müssen, wie es mit den Finanzen aussieht“, erzählte Ginter.

Max Eberl dachte an Verkauf

Letztendlich soll Gladbachs damaliger Sportchef Max Eberl die Entscheidung getroffen haben, den Führungsspieler zu verkaufen. Als Ginter mit der deutschen Nationalmannschaft im Sommer bei der EM weilte, habe sich sein Berater bei ihm gemeldet. „Er teilte mir mit, dass es für Max Eberl und den Klub die Ideallösung wäre, mich im Sommer zu verkaufen“, sagte Ginter.

Diese Nachricht traf ihn nach eigenen Angaben hart. "Es war für mich ehrlicherweise hart und bitter. Und dabei ist dann schon auch etwas kaputtgegangen", erklärte er im Podcast.

Letztendlich blieb Ginter doch und erlebte mit den Gladbacher eine schwierige Saison, in der sich der Klub zeitweise in Abstiegsgefahr befand. Nun verlässt er den Verein ablösefrei.

Erinnerungen an AS Rom

Im Podcast sprach Ginter aber auch über die vielen positiven Momente, die er in seinen fünf Gladbacher Jahren erlebt hat. Ein 2:1-Sieg gegen AS Rom in der Europa League ist besonders bei ihm hängen geblieben. Damals erzielte Marcus Thuram in der fünften Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer. "Da ist das Stadiondach weggeflogen", berichtete Ginter.

Zuletzt war der Profi bei Gladbach außen vor. In den vergangenen beiden Spielen kam Ginter nicht zum Einsatz. Am Samstag geht es zum Saisonabschluss gegen die TSG Hoffenheim. Ob Ginter dann sein Abschiedsspiel im Borussia-Park bekommt, liegt in den Händen von Adi Hütter. (fs)

