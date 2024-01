Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach hat einen Abgang im Winter zu verzeichnen. Hannes Wolf wird nach New York wechseln. Sein Vertrag wurde aufgelöst.

Es war ein teures Missverständnis für den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Im Sommer 2021 hatten die Fohlen den Österreicher Hannes Wolf (24) für 9,5 Millionen Euro vom Ligarivalen RB Leipzig verpflichtet - auf Wunsch des damaligen Trainers Marco Rose. Zuvor hatte er unter seinem Förderer auf Leihbasis für die Gladbacher gespielt. Wie Ex-Manager Max Eberl später bestätigte, griff eine auf Einsätzen basierende Kaufpflicht.

Mit Roses Abschied zum BVB änderte sich für Wolf bei der Borussia alles. Der Offensivspieler spielt schon länger keine Rolle mehr am Niederrhein. Mönchengladbach lieh ihn zwischenzeitlich an Swansea City aus. Unter dem neuen Trainer Gerardo Seoane ging für Wolf nichts mehr. In dieser Saison kam er noch gar nicht zum Einsatz. Ein Abschied hatte sich angedeutet.

Gladbach: Hannes Wolf unterschreibt bei New York City FC

Dieser ist nun perfekt. Der bis zum Sommer 2024 laufende Vertrag wurde nach Informationen dieser Redaktion aufgelöst. Wolf hat auch schon einen neuen Verein gefunden. Der Österreicher wird in die USA zu New York CityFC wechseln und dort am Samstag einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Das hat sein Berater Antonio Baotic dieser Redaktion bestätigt: „Für Hannes hat es in Mönchengladbach leider nicht mehr gepasst. Nun freut er sich auf die neue Aufgabe. Er hatte bei New York von Anfang an ein gutes Gefühl.“

Eine Ablösesumme wird es für die Gladbacher nach der Vertragsauflösung nicht geben. Lediglich das Gehalt von Wolf kann der Bundesligist einsparen.

Wolf spielte bei Gladbach unter Seoane keine Rolle

Gladbach-Trainer Seoane hatte bereits gegenüber dem „Kicker“ angekündigt, dass ein Wechsel Wolfs bevorstehe. „Beide Parteien suchen nach einer Lösung“, hatte er betont. Diese wurde nun gefunden.

Für RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach hat Hannes Wolf insgesamt 62 Bundesligaspiele absolviert. Dabei gelangen dem Spielmacher, der auch als Linksaußen spielen kann, drei Tore erzielt und vier Treffer vorbereitet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbach