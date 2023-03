Gladbach: Aufregung um Unsportlichkeiten gegen Freiburg

Mönchengladbach. Marcus Thuram und Ramy Bensebaini fielen beim 0:0 gegen Freiburg durch Unsportlichkeiten auf. Gladbach bleibt durch das Remis im Niemandsland.

Inmitten dieser Ausschläge nach oben und unten, die Borussia Mönchengladbach in dieser Saison verlässlich produziert, hatte das Heimspiel gegen den SC Freiburg schon Seltenheitscharakter. Es war weder ein Spektakel noch eine Blamage, sondern ein Spiel, nach dem sich Trainer Daniel Farke immerhin darüber freuen durfte, dass sich seine Mannschaft, die ja acht Tage zuvor noch mit 0:4 bei Mainz 05 untergegangen war, stabilisiert hatte. Dieses torlose Remis gegen den Tabellenfünften, durch das Gladbach weiterhin im Niemandsland verbleibt, stimmte den 46-Jährigen überwiegend zufrieden. „Ich muss meinen Jungs ein Kompliment machen für eine Leistung gegen sehr gute Bundesliga-Mannschaft“, sagte Farke. „Ich bin hochzufrieden, gerade mit der Reaktion nach dem Spiel in Mainz.“

Die Partie bei den Rheinhessen hatte die in dieser Spielzeit oftmals so inkonstant auftretenden Gladbacher nach dem 3:2-Coup gegen Bayern München wieder zurückgeworfen. Jonas Omlin (29), die Nummer eins der Borussen, hatte sich in Mainz eine Zerrung zugezogen und war fürs Freiburg-Spiel nicht rechtzeitig fit geworden. Tobias Sippel (34) stand also auch am Samstag vor 53.014 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen den Pfosten, weil Jan Olschowsky (21), die Nummer zwei, noch eine Magen-Darm-Erkrankung plagt. Sippel hatte seinen Anteil daran, dass auch das zweite Aufeinandertreffen mit den Freiburgern in dieser Saison 0:0 endete.

Der Routinier strahlte nicht nur Ruhe aus, sondern verhinderte in der 49. Minute auch sehenswert einen Gegentreffer: Als der Freiburger Roland Sallai die Kugel von rechts aufs linke obere Eck zirkelte, setzte Sippel zur Flugeinlage an und wehrte den Ball noch zur Seite ab. „Es ist sehr gut, dass wir die Null gehalten haben“, sagte Sippel. „Wir haben vor allem auch die gefährlichen Standardsituationen von Freiburg gut verteidigt.“ In der Vorsaison hatte Gladbach im Borussia-Park gegen Freiburg eine denkwürdige 0:6-Niederlage hinnehmen müssen – alle Tore waren in der ersten Halbzeit gefallen, vier davon nach Standardsituationen.

Gladbach-Stürmer Pléa rettet auf der Linie

Diesmal waren die Borussen bei den Eck- und Freistößen des ehemaligen Gladbachers Vincenzo Grifo wachsam. Zudem arbeiteten die Offensivkräfte weit hinten mit, sie halfen sogar den Innenverteidigern Ko Itakura und Nico Elvedi. Stürmer Alassane Pléa klärte in der 89. Minute auf der Linie gegen Merlin Röhl, er sicherte den Gladbachern in Unterzahl noch einen Punkt. Dass sie Partie zu zehnt beenden mussten, lag am völlig unnötigen Platzverweis, den sich Linksverteidiger Ramy Bensebaini wegen einer Unsportlichkeit eingehandelt hatte. Der Algerier schlug den Ball bei einem Einwurf weg und sah dafür Gelb. Weil sich der 27-Jährige danach aber noch beschwerte, klatschte und abwinkte, zeigte ihm Schiedsrichter Benjamin Brand Gelb-Rot.

Auch Farke hatte Gelb gesehen (62.), weil er mit einer Freistoßentscheidung gegen seine Mannschaft nicht einverstanden war. „Ich bin seit 15 Jahren Trainer, war noch nicht einmal verwart worden wegen Emotionen und hatte noch nie eine Gelbe Karte bekommen“, sagte er. „Heute bin ich zum ersten Mal in meiner Trainertätigkeit mit einer Gelben Karte bedacht worden, weil ich gefragt hatte: ,Wofür denn?’ Anscheinend habe ich 300 Meter außerhalb meiner Coaching-Zone gestanden und für diese Frage jetzt eine Premiere feiern können.“ Farke ließ insgesamt durchblicken, dass er mit der Schiedsrichter-Leistung nicht einverstanden war.

Vergebene Chancen gegen Freiburg

Etwas unzufrieden war er aber auch, weil sein Offensivkräfte aussichtsreiche Chancen ausgelassen hatten. Marcus Thuram ackerte, sprintete, passte, doch seinem französischen Landsmann Pléa gelang es nicht, die Vorlagen trotz aussichtsreicher Positionen zu verwerten. Die beste Möglichkeit vergab Pléa in der 74. Minute nach einem Rückpass von Thuram ins Zentrum. Aus rund acht Metern brachte er den Ball nicht im Tor unter. „Ein bisschen unzufrieden sind wird schon, dass es nur ein Punkt geworden ist“, sagte Farke.

Aufregung herrschte noch in der 65. Minute, als Thuram im Duell mit Nicolas Höfler im Strafraum gefallen war und Schiedsrichter Brand auf den Elfmeterpunkt gezeigt hatte. Der Unparteiische schaute sich die Szene am Bildschirm an – und revidierte seine Entscheidung. Wie zu sehen war, hatte Höfler kein strafbares Foul begangen. Thuram, der Gladbach wie Bensebaini nach der Saison verlassen wird, war in den vergangenen Spielzeiten mehrmals mit Schwalbe aufgefallen. Farke kündigte an, dass er mit Thuram reden wolle, „dass er das nicht tun soll. Normalerweise will er so etwas nicht schinden.“

Sky-Experte Hamann kritisiert Thuram

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann kritisierte Thuram für seine Schwalbe harsch kritisiert und eine Sperre gefordert. „Für mich gehört Thuram gesperrt. Für mich ist das eine Schande für den Fußball“, sagte der Sky-Experte und fügte hinzu: „Es ist eine grobe Unsportlichkeit, und eine grobe Unsportlichkeit wird mit Rot geahndet.“

Für die Freiburger geht es bereits am kommenden Donnerstag (21 Uhr/RTL) mit dem Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Juventus Turin weiter. Gladbach tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig an. Dort treffen die Borussen auf ihren Ex-Trainer Marco Rose und ehemaligen Manager Max Eberl – ein brisantes Duell.

