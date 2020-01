Gladbach: Konkurrenzkampf wird in der Rückrunde härter

Im Spitzenquartett der Fußball-Bundesliga zeichnet Borussia Mönchengladbach ein besonderes Merkmal aus: Als einzige Mannschaft unter den ersten Vier ist das Team von Trainer Marco Rose ausschließlich in der Meisterschaft gefordert. RB Leipzig, Bayern München und Borussia Dortmund sind noch in drei Wettbewerben vertreten – Gladbach hingegen ist aus dem DFB-Pokal und Europapokal ausgeschieden. Der Konkurrenzkampf im Borussen-Kader wird härter. Rose muss sich auf ein Ringen um Stammplätze einstellen.

In der ersten Saisonhälfte hatte der 43-Jährige auf etlichen Positionen noch ein Rotationsprinzip walten lassen. Rose nutzte den hohen Spielrhythmus, um seine Anfangsformation zu variieren. Vor allem im Mittelfeld und im Angriff veränderte er seine Startelf regelmäßig. Zwischendurch war er auch dazu gezwungen, als er Ende Oktober elf Verletzte zu beklagen hatte. Aber jetzt sind die Bedingungen bei den Gladbachern andere.

Sie haben die Möglichkeit, intensiver in der Woche zu trainieren, um sich auf das nächste Bundesliga-Spiel vorzubereiten. Rose kündigte dazu an: „Wir werden versuchen, jedes Wochenende die Mannschaft aufs Feld zu schicken, die die Wahrscheinlichkeit am höchsten gestaltet, dass wir das Spiel gewinnen.“ Aktuell verfüge er über mehr als elf Spieler, die ihm das garantieren.

Dennoch ist damit zu rechnen, dass er eine gewisse Stammformation suchen wird. Wenn einige Profis nicht mehr auf die von ihnen gewünschten Einsatzzeiten kommen, ist es möglich, dass sie ihre Unzufriedenheit äußern. Um dieser Situation vorzubeugen, ist Rose jetzt als Moderator gefragt. Der Trainer muss dafür sorgen, dass sich die Reservisten als Teil des Ganzen sehen. Nur mit einem funktionierenden Teamgefüge kann Gladbach diese für die Borussen bislang sehr gute Saison in der Rückrunde auch erfolgreich abschließen.