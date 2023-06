Gladbach: Farke-Nachfolger ist gefunden - Gerardo Seoane übernimmt

Mönchengladbach. Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat seinen neuen Trainer präsentiert. Gerardo Seoane besetzt den Posten von Daniel Farke.

Der Schweizer Gerardo Seoane wird neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Der 44-Jährige erhält beim fünfmaligen deutschen Meister einen Vertrag bis 2026. Seoane folgt auf Daniel Farke, der nach nur einer Saison entlassen worden war. Zudem wird Nils Schmadtke die Position des Sportdirektors Lizenz bei den Fohlen übernehmen.

Borussia verpflichtet Gerardo #Seoane als neuen Cheftrainer und Nils #Schmadtke für die neu geschaffene Position des Sportdirektors Lizenz.



Herzlich willkommen und viel Erfolg! — Borussia (@borussia) June 6, 2023

„Gerardo Seoane hat in den vergangenen Jahren auf verschiedenen Posten erfolgreich gearbeitet. Er ist ein junger, aber doch schon erfahrener Trainer, der zu unserem Fußballansatz passt“, sagte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus.

Gladbach-Trainer Gerardo Seoane war zuletzt bei Bayer Leverkusen

Bei der Borussia war Seoane schon vor zwei Jahren im Gespräch. Damals entschied sich die Clubspitze jedoch für den ehemaligen Frankfurter Coach Adi Hütter. Der in Luzern geborene 44 Jahre alte Seoane hatte von Sommer 2021 bis Oktober 2022 bei Bayer Leverkusen gearbeitet und war dort von Xabi Alonso abgelöst worden. Vor allem seine gute Arbeit in seinem ersten Bayer-Jahr, in dem er die Werkself auf Rang drei führte, sorgte für positive Schlagzeilen. In Gladbach soll er nun den anstehenden Umbruch begleiten und gestalten. „Ich hoffe, wir können ganz tolle Spiele erleben. Ein herzliches Hallo und ich freue mich“, sagte der Coach in einer Grußbotschaft an die Fans.

Neben der Berufung eines neuen Cheftrainers präsentierte die Borussia in Schmadtke auch einen neuen Sportdirektor. Der 34 Jahre alte Sohn des neuen Liverpool-Sportdirektors Jörg Schmadtke arbeitete zuletzt als Leiter der Scoutingabteilung beim VfL Wolfsburg. Für die Borussia war er zwischen April 2019 und Mai 2020 als Scout tätig. Philipp Schützendorf (41), bisher Leiter der Analyse in Mönchengladbach, übernimmt die Leitung des Bereichs Entwicklung.

Nils Schmadtke gehört nun zum Führungsteam bei Gladbach

„Mit diesen Personalentscheidungen stellen wir uns in der sportlichen Leitung breiter auf“, sagte Virkus. „Nils Schmadtke übernimmt die organisatorische Leitung des Lizenzbereichs, er gehört künftig neben Steffen Korell (Direktor Scouting und Kaderplanung) und mir zum sportlichen Führungsteam unseres Lizenzbereichs.“(fs mit sid)

