Die Profis von Borussia Mönchengladbach ließen nach dem Abpfiff ihre Köpfe hängen. Bis zur Schlussphase hatte das Team von Trainer Marco Rose im Champions-League-Heimspiel gegen Real Madrid mit 2:0 geführt, aber dann schlugen Karim Benzema (87.) und Casemiro (90.+3) noch eiskalt zu. „Natürlich ist man enttäuscht, wenn man 2:0 führt und es nicht über die Zeit bringt“, sagte Torhüter Yann Sommer nach dem 2:2 (1:0). „Wir haben Reals kleine Schwächen ausgenutzt und die Räume gefunden. Wir hatten sie in der Schlinge, konnten es aber am Ende nicht nutzen. Das ist sehr schade.“

Marcus Thuram brachte das Star-Ensemble von Real mit seinen beiden Treffern (33./58.) am Dienstagabend in schwere Bedrängnis. Die Madrilenen hatten bereits ihr Auftaktspiel in der gegen Schachtjor Donezk mit 2:3 verloren, nun drohte ihnen im Borussia-Park eine weitere Pleite. Jedoch gelang es den lange Zeit in diesem Spiel so geschickt verteidigenden Gladbachern am Ende nicht mehr, die Angriffe der Gäste rechtzeitig zu unterbinden. Die Borussen hatten den großen Coup vor Augen, mussten sich am Ende aber mit einem Remis begnügen.

Gladbach-Trainer Rose: „Es ist es extrem bitter“

„Ich kann es nicht wirklich in Worte fassen“, sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl. „Wenn du so spät und auch verdient 2:0 führst und dann nicht den Lohn nach Hause bringst, tut es schon erst einmal weh.“ Und Rose befand: „In der Summe ist es extrem bitter. Die Jungs haben viel richtig gemacht, sehr viel investiert. Wir müssen mit dem Punkt leben.“

Roses Mannschaft bot einen leidenschaftlichen Auftritt gegen Real, überzeugte zudem mit geschicktem Umschaltspiel. Auch im zweiten Gruppenspiel der Königsklasse reichte es für die Gladbacher aber nicht zum Sieg. In der Vorwoche hatten die Borussen bei Inter Mailand bereits ein spätes Gegentor zum 2:2-Endstand hinnehmen müssen. Auch im San Siro zeigten sie eine ordentliche Leistung.

Borussia tritt am Dienstag bei Schachtjor Donezk an

Am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) empfangen die Gladbacher den Bundesliga-Spitzenreiter RB Leipzig, am Dienstag (18.55 Uhr) treten sie wieder in der Champions League bei Schachtjor an. Das ukrainische Team führt mit vier Punkten die Tabelle der Gruppe B an. Rose misst der Partie eine große Bedeutung zu: „Wir haben in Donezk ein Spiel vor der Brust, in dem es um einiges geht.“