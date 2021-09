Gladbach: Hütter und Zakaria – eine besondere Beziehung

Mönchengladbach Trainer Adi Hütter und Denis Zakaria sind bei Borussia Mönchengladbach wieder vereint. Die Formkurve des Mittelfeldspielers zeigt nach oben.

Wenn Adi Hütter über Denis Zakaria spricht, wird es sehr familiär. „Er ist ja gefühlt wie mein Sohn“, sagt der Trainer von Borussia Mönchengladbach. Die beiden verbindet ihre gemeinsame Vergangenheit: Von 2015 bis 2017 arbeiteten sie zusammen beim Schweizer Klub Young Boys Bern. Hütter machte das Toptalent dort zu einem Stammspieler, den Gladbach schließlich für eine Ablösesumme von rund zwölf Millionen Euro verpflichtete. Seit diesem Sommer sind sie am Niederrhein wieder vereint. Zakaria hat – wenn man es so ausdrücken will – seinen Vater wieder an seiner Seite.