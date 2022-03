Gladbach im Abstiegskampf vorerst ohne Jonas Hofmann

Mönchengladbach Nationalspieler Jonas Hofmann hat sich verletzt. Gladbach muss am Samstag wichtigen Spiel gegen Hertha BSC auch auf Ramy Bensebaini verzichten.

Borussia Mönchengladbach muss im Abstiegskampf vorerst auf Offensivspieler Jonas Hofmann verzichten. Der Nationalspieler hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und fehlt deshalb bei der so wichtigen Bundesliga-Partie gegen Hertha BSC am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Auch Linksverteidiger Ramy Bensebaini steht im Duell mit den Berlinern nicht zur Verfügung. Der Algerier sah im Spiel beim VfB Stuttgart (2:3) seine fünfte Gelbe Karte.

Fragezeichen stehen derweil noch hinter den Abwehrspielern Marvin Friedrich, Stefan Lainer und Tony Jantschke. Sie sind zwar wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, aber "ob sie auch spielfähig sein werden, wird sich noch entscheiden", sagte Christian Peintinger am Donnerstag. Der 54-jährige Österreicher, sonst Co-Trainer bei der Borussia, wird Adi Hütter (52) gegen Hertha an der Seitenlinie vertreten. Hütter befindet sich aufgrund eines positiven Corona-Tests derzeit in Isolation. "Ich werde am Samstag das Spiel zusammen mit Armin Reutershahn coachen – ohne externen Zugriff von Adi Hütter", erklärte Peintinger.

Peintiger: "Wir waren in Stuttgart oftmals zu inaktiv"

In dieser Woche stand die Aufarbeitung der Niederlage in Stuttgart nach einer 2:0-Führung im Mittelpunkt. "Wir haben versucht, die Lehren aus der zurückliegenden Partie in Stuttgart zu ziehen, um es dann am Samstag gegen Hertha BSC besser zu machen", sagte Peintinger. "Wir waren in Stuttgart oftmals zu inaktiv und haben nicht mit aller Macht versucht, die Gegentore zu verhindern. Dieser Verantwortung muss sich jeder Spieler stellen."

Gladbach liegt aktuell vier Punkte vor den Berlinern, die den Relegationsrang belegen. "Die Situation ist kompliziert", sagt Sportdirektor Roland Virkus. "Was hilft am besten? Drei Punkte gegen Berlin. Das ist unsere Aufgabe." Virkus ist mit der Vorbereitung zufrieden: "Ich habe in dieser Woche ein sehr fokussiertes Trainerteam und eine ebenso fokussierte Mannschaft gesehen, die sich konzentriert auf die kommende Aufgabe vorbereitet hat.

