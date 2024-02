Gladbach in Abstiegsgefahr? Seoane schaut nicht auf Tabelle

Mönchengladbach Gladbach liegt sechs Punkte vor dem Relegationsrang. Trainer Gerardo Seoane will den Fokus aber nur auf das Spiel in Leipzig legen.

RB Leipzig trägt einen Titel, den Borussia Mönchengladbach gerne wieder hätte: DFB-Pokalsieger. 29 Jahre nach dem letzten Triumph der Fohlen in Berlin sehnen sich die Fans des Klubs danach, dass ihre Mannschaft im Mai im Olympiastadion die Trophäe gewinnt. Der Wettbewerb scheint der Anker der Hoffnung in einer Saison zu sein, die für Gladbach ansonsten nicht sonderlich zufriedenstellend verläuft. Ehe das Viertelfinal-Nachholspiel im Pokal am 12. März beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken ansteht, könnte Borussia sogar noch in den Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga verwickelt werden.

Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) wartet Leipzig, wo Gladbach noch nie gewonnen hat. Danach folgen die Duelle mit Bochum, Mainz und Köln, allesamt direkte Konkurrenten im unteren Tabellendrittel. In den bisher 21 Spielen sammelten die Borussen 22 Punkte, mit denen sie auf Platz 13 und sechs Zähler vor dem Relegationsrang stehen. Gladbach-Trainer Gerardo Seoane mag sich damit allerdings nicht konkret befassen. „Ich schaue nicht vor jeder PK auf die Tabelle, richte meinen Blick nicht immer auf Punktestände und wer gegen wen spielt“, sagt der Schweizer. Ihm gehe es um „volle Energie“ und „volle Motivation“ für die eigenen Aufgaben.

Gladbach seit September auswärts sieglos

Beim tristen 0:0 gegen den Tabellenletzten Darmstadt 98 ließen die Gladbacher zuletzt kaum Esprit zu erkennen. Abermals zeigte sich, dass Seoanes Mannschaft große Probleme mit Gegnern hat, die tief stehen. Gladbach bleibt hinter den Erwartungen zurück. „Wir wussten, dass es eine nicht ganz einfache Saison geben wird“, sagt Seoane. „Wir sind uns absolut der Lage und der Situation bewusst. Aber wir rechnen nicht, sondern setzen unseren Fokus auf das nächste Spiel.“

Die Gladbacher treten in Leipzig mit einer schwachen Auswärtsbilanz an: Der letzte Sieg in einem fremden Stadion gelang ihnen am 30. September vergangenen Jahres, seit sieben Spielen verbuchten sie schon keinen Dreier mehr. Am Samstag erwartet Seoane eine „toughe Aufgabe“. Die Borussen treffen dabei auf ihren ehemaligen Trainer Marco Rose, der Gladbach auf Platz vier und dann ins Achtelfinale der Champions League geführt hatte.

Rose mit bestem Punkteschnitt aller Leipzig-Trainer

„Mit Spielern wie Alassane Pléa oder Florian Neuhaus hat Gladbach auch sehr gute Fußballer in den eigenen Reihen“, meint Rose. „Es sind tolle Jungs, mit denen ich teilweise auch noch in Kontakt stehe.“ Gegen seinen Ex-Klub kann eine spezielle Marke knacken: 100 Punkte als Leipziger Trainer. Rose hat derzeit mit 98 Zählern aus 50 Bundesliga-Spielen den besten Punkteschnitt (1,96) aller RB-Trainer. Davon ist Seoane in Gladbach (1,05) recht weit entfernt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbach