Gladbach muss auch in Wolfsburg auf Bensebaini verzichten

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach bereitet sich auf das Spiel beim VfL Wolfsburg vor. Linksverteidiger Ramy Bensebaini ist weiterhin verletzt.

Ehe das Training von Borussia Mönchengladbach begann, bekam Nico Elvedi ein Ständchen zu hören. Die Mitspieler sangen für den Schweizer Innenverteidiger, der an diesem Donnerstag seinen 25. Geburtstag feiert. Elvedi freute sich über die Einlage, er lächelte in der Herbstsonne. Anschließend ging es mit der Vorbereitung auf das Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) weiter.

Nicht dabei waren die Langzeitverletzten Marcus Thuram (Innenbandriss am Knie), Stefan Lainer (Knöchelbruch) und Mamadou Doucouré (Achillessehnenriss), die derzeit Reha-Programme absolvieren. Am Donnerstag fehlten auch Linksverteidiger Ramy Bensebaini (Fußverletzung) und Torwart Yann Sommer im Teamtraining. „Yann Sommer hat regenerativ trainiert. Er wird ab morgen wieder normal dabei sein“, erklärte Trainer Adi Hütter. Bensebaini, der individuell trainierte, sei hingegen „für das Spiel am Wochenende kein Thema“.

Kurz vor BVB-Spiel wieder verletzt

Bensebaini hat in dieser Saison erst zwei Liga-Spiele bestritten. Nach einer Leistenverletzung, die er sich vor rund drei Wochen in der WM-Qualifikation zugezogen hatte, bekam der Algerier drei Tage vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund (1:0) einen Schlag ab.

Hütter dürfte auch in Wolfsburg auf die beiden 18 Jahre alten Außenverteidiger Joe Scally und Luca Netz setzen. Der US-Amerikaner Scally hat alle sieben Pflichtspiele in dieser Saison absolviert. Netz, der im Sommer für rund vier Millionen Euro von Hertha BSC an den Niederrhein gewechselt war, kam in bisher Bundesliga-Partien für Gladbach zum Einsatz.

"Besser sein als in vergangenen Partien"

Nach dem Befreiungsschlaggegenden BVB belegen die Fohlen mit sieben Punkten Platz elf. „Zu Hause bringen wir bislang unsere Leistungen, auswärts hat es bislang noch nicht gepasst“, sagt Hütter: „Der VfL Wolfsburg spielt taktisch sehr diszipliniert und ist physisch stark. Wir müssen am Samstag weit besser und mutiger sein als in den vergangenen Auswärtspartien.“

