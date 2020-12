Gladbach ohne Bensebaini und Jantschke in Madrid - Elvedi fraglich

Mönchengladbach. Die Gladbacher reisen mit großen Personalsorgen zum entscheidenden Champions-League-Spiel nach Madrid. Bei einem Spieler besteht noch Hoffnung.

Die Personalsorgen in der Abwehr von Borussia Mönchengladbach haben sich vor dem Endspiel ums Weiterkommen in der Fußball-Champions-League bei Real Madrid nicht wesentlich entspannt. Nico Elvedi stand zwar am Dienstag beim Abschlusstraining in Mönchengladbach mit auf dem Platz, ein Einsatz des Innenverteidigers aus der Schweiz ist nach dessen Muskelverletzung aber noch unklar. „Bei ihm müssen wir jetzt mal sehen, wie es ihm dann geht“, sagte Trainer Marco Rose am Rande der Einheit.

Sicher nicht mit dabei am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) sind Tony Jantschke und Ramy Bensebaini. Jantschke hatte sich beim 2:3 in der vergangenen Woche gegen Inter Mailand verletzt und Bensebaini hat nach einem positiven Corona-Test und anschließender Quarantäne noch Trainingsrückstand. Beim 2:2 am Samstag in Freiburg hatte Mittelfeldspieler Christoph Kramer notgedrungen in der Innenverteidigung gespielt.

Trotz der Personalsorgen demonstrierte Rose vor dem Abflug nach Madrid Selbstvertrauen. „Wir wollen weiterkommen und diese Chance wahrnehmen“, sagte der Coach des Tabellenführers der Gruppe B. Der Borussia genügt am Mittwoch zum Einzug ins Achtelfinale ein Punkt, Real muss gewinnen. „Solche Mannschaften sind dann am besten, wenn sie Druck haben. Und den hat Real morgen“, sagte Rose weiter, fügte aber hinzu: „Wir brauchen eine gute, hervorragende Leistung. Die traue ich meiner Mannschaft zu.“ (dpa)