Gladbach: Rose schwärmt vor Bayern-Spiel von Hofmann

Mönchengladbach. Nach seiner Verletzungspause hat Gladbachs Jonas Hofmann schnell wieder zur Form gefunden. Er ist bereit für das Duell mit dem FC Bayern.

Jonas Hofmann hatte sich Mitte November den 8. Januar zum Ziel gesetzt. An diesem Freitag beim Heimspiel gegen Bayern München (20.30 Uhr/DAZN) wollte er wieder auf dem Platz stehen. Das klang zunächst wie ein ambitioniertes Vorhaben angesichts seines Muskelbündelrisses im Oberschenkel, den sich der Offensivspieler von Borussia Mönchengladbach am 11. November im Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Tschechien zugezogen hatte.

Doch Hofmann kehrte schon im alten Jahr wieder auf den Rasen zurück. Kurz vor Weihnachten feierte er sein Comeback in der DFB-Pokalpartie beim Regionalligisten SV Elversberg (5:0), am vergangenen Samstag absolvierte er bereits die komplette Bundesliga-Partie bei Arminia Bielefeld (1:0) − mit einem durchaus bemerkenswerten Auftritt.

Hofmann stellte gleich wieder seinen Wert für Gladbach unter Beweis, sodass sein Trainer Marco Rose nun schwärmt: „Er denkt sehr vertikal in seinem Spiel, macht unglaublich viele Meter. Er bespielt sehr viele Räume, hat eine gewisse Spielfreude, entscheidet Dinge auch intuitiv, arbeitet mit nach hinten. Hofi in sehr guter Form ist für uns ein wichtiger Faktor, gerade für die Art und Weise, wie wir spielen wollen.“

Schlüsselspieler für Borussia Mönchengladbach

Mit einem Chip-Ball bereitete der 28 Jahre alte Hofmann gegen Bielefeld in der 58. Minute den Treffer von Breel Embolo vor. Mit Blick auf die gesamte Spieldauer leistete er aber noch sehr viel mehr für die Borussia vom Niederrhein: Der frühere Dortmunder überzeugte mit Übersicht, Passgenauigkeit und Laufbereitschaft. 12,66 Kilometer spulte er in Bielefeld ab. Dabei kam er auf sieben Torschussvorlagen in einem Spiel, das die Gladbacher aufgrund ihrer Überlegenheit deutlich höher hätten gewinnen können.

Hofmann scheint sich pünktlich zum Duell mit dem Rekordmeister schon wieder in der Form zu befinden, die ihn vor seiner Verletzung auszeichnete. Für Gladbach ist er ein Schlüsselspieler. In den neun Spielen, in denen Rose auf ihn verzichten musste, gelangen den Borussen nur zwei Siege (4:1 gegen Schalke, 4:0 gegen Donezk).

Rose: Wichtig ist, dass Hofmann jetzt fit bleibt

Dass er so schnell wieder belastbar ist, zeige auch, „dass er sehr gut gearbeitet hat in der Reha“ erklärte der Trainer. „Ansonsten müssen wir uns einfach die nächsten Spiele mal anschauen. Nach einer solchen Verletzung, bei der du ein bisschen länger ausfällst, ist immer Vorfreude da, wenn man wiederkommt. Da lebst du am Anfang sehr von der Euphorie. Wichtig ist, dass Hofi jetzt fit bleibt, die Form bestätigt und sich möglicherweise auch in richtige Nationalmannschaftsverfassung bringt.“